台北の街をぶらぶらして見つけた、カオスな街並みの魅力

2026年6月2日〜5日、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催されます。

今日、アスキーの現地取材班メンバーとして現地に到着したのは、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏。

KTUがさっそく訪れたのは、台湾の秋葉原的なスポット「光華商場」の近くのストリート。立ち並ぶビルに、PC系の看板と、コンビニ、ファストフードの看板がたくさん！ KTUは「ごっちゃになってかなりカオスな地域」と言っています。

この感じ、いいなあ。

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！