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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第20回

台北の街をぶらぶらして見つけた、カオスな街並みの魅力

2026年06月01日 21時00分更新

文● ASCII 取材● KTU

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この感じ、なんとも言えずいい！

　2026年6月2日〜5日、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催されます。

　今日、アスキーの現地取材班メンバーとして現地に到着したのは、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏。

看板の色使いにも表れる文化の違い

　KTUがさっそく訪れたのは、台湾の秋葉原的なスポット「光華商場」の近くのストリート。立ち並ぶビルに、PC系の看板と、コンビニ、ファストフードの看板がたくさん！　KTUは「ごっちゃになってかなりカオスな地域」と言っています。

　この感じ、いいなあ。

KTUの台湾取材記が読めるのはアスキーだけ！
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　アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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