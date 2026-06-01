旅先に着いたらさっそく遊びに行きたいけど……そうもいかないことってありますよね
2026年06月01日 19時00分更新
2026年6月2日〜5日に台北で開催されるアジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」に向かう、自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏。業界を隅々まで知るベテランです。
さて、無事、滞在するホテルに到着した彼のひと言を聞いてみましょう。
「おかしい…予定ではチェックイン前に荷物を預けて台湾のオサレなカフェを巡ろうと画策していたのに、気がつけば疲労困憊状態でホテルに到着」
うんうん……よく分かる話です。飛行機って、時間以上に疲れが出る感じがありますよね。普段とは違う環境で、無意識に、ふだんとは違う疲労の溜まり方をするのかも。
アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！
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