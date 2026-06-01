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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第14回

台北の空港でベテランライターを待ち受けていたもの

2026年06月01日 18時15分更新

文● ASCII 取材● KTU

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台北空港に到着！

　2026年6月2日〜5日に台北で開催されるアジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」に向かう、自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏。業界を隅々まで知るベテランです。

　そんなKTUが、台北空港に到着！　台北空港では日本語の「こんにちは」も書かれた看板が出迎えてくれました。

　本人は「機材トラブルで3時間くらい羽田に足止めされたが、なんとか台北に到着」と語っています。さあ、開催が楽しみですね！

KTUの台湾取材記が読めるのはアスキーだけ！
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　アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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