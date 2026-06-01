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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第15回

台北の空港で円を台湾ドルに両替。現在のレートは？

2026年06月01日 18時30分更新

文● ASCII 取材● KTU

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さっそく。円から台湾ドルに両替だ！

　2026年6月2日〜5日に台北で開催されるアジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」に向かう、自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏。業界を隅々まで知るベテランです。

　そんなKTUは、台北の空港に到着してすぐ、空港で当座の現金を両替。レートは、1万円で1876台湾ドルでした。

　「レートは市中の銀行の方がいいらしいので後で銀行に行かねば」と本人は話しています。海外旅行だと、どこで両替するか、結構重要ですよね！

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　アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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