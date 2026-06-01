海外に着いたら、まず最初にすることと言えば？

2026年6月2日〜5日に台北で開催されるアジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」に向かう、自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏。業界を隅々まで知るベテランです。

さて、台北の空港に着いたKTUは、さっそく空港内の窓口で、eSIMの契約へ。

「ネットが繋がっていないと◯んでしまうので、空港で現地のeSIMを契約。5Gデータ無制限、７日間でだいたい4000円也。日本で手に入るeSIMより安くて助かったわ」と言っています。

渡航前に海外用SIMを契約しておいたり、海外渡航用に切り替える、みたいな方法もなくはないと思いますが……現地調達が彼流のようです。

しかし、「ただ旅行者が大挙しているからなのか、電波を掴むようになるまでカウンターで20分くらいアレコレやっていたので、それだけでだいぶ疲れたわー」とも話しています。

渡航前に海外用SIMを契約しておいたり、海外渡航用に切り替える、みたいな方法も……ひとまず、無事に契約完了で安心！

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！