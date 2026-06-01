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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第16回

海外に着いたら、まず最初にすることと言えば？

2026年06月01日 18時45分更新

文● ASCII 取材● KTU

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台北の空港には、SIMを契約できる通信会社の窓口があります

　2026年6月2日〜5日に台北で開催されるアジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」に向かう、自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏。業界を隅々まで知るベテランです。

　さて、台北の空港に着いたKTUは、さっそく空港内の窓口で、eSIMの契約へ。

料金はこんな感じ

　「ネットが繋がっていないと◯んでしまうので、空港で現地のeSIMを契約。5Gデータ無制限、７日間でだいたい4000円也。日本で手に入るeSIMより安くて助かったわ」と言っています。

　渡航前に海外用SIMを契約しておいたり、海外渡航用に切り替える、みたいな方法もなくはないと思いますが……現地調達が彼流のようです。

　しかし、「ただ旅行者が大挙しているからなのか、電波を掴むようになるまでカウンターで20分くらいアレコレやっていたので、それだけでだいぶ疲れたわー」とも話しています。

　渡航前に海外用SIMを契約しておいたり、海外渡航用に切り替える、みたいな方法も……ひとまず、無事に契約完了で安心！

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　アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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