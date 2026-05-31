M4搭載24インチiMacが190,768円、Appleより少しお得なAmazonでチェック

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【Amazonでちょっとお得】Apple「iMac（M4／24インチ）」をチェック！

M4チップを搭載した24インチのオールインワンデスクトップ「iMac」。8コアCPU／8コアGPU、16GBユニファイドメモリ、256GB SSDのシルバーモデルで、24インチRetinaディスプレイや12MPセンターフレームカメラ、空間オーディオ対応の6スピーカーを備えるモデルが、アップル公式では198,800円からだが、Amazonでは190,768円で販売中。わずかだが、お得になっている！

iMacは、デスク周りをシンプルにまとめたい人に向いた一体型デスクトップである。ディスプレイ、本体、カメラ、スピーカーを1台に集約しているため、外付けモニターやスピーカーを別途用意しなくても使い始めやすい。今回のモデルはM4チップ、16GBユニファイドメモリ、256GB SSDを備えた24インチ構成で、日常的な作業から写真整理、資料作成まで幅広く扱いやすい内容だ。購入時は、ストレージ容量やCPU／GPUコア数、カラーによって価格が異なる点を確認しておきたい。

①24インチ一体型で、机スッキリ

iMacは、PC本体と24インチディスプレイが一体になったデスクトップ。スピーカーやカメラも内蔵しているので、机の上に機材を増やしすぎずに済む。配線や周辺機器をできるだけ減らしたい人には、かなり相性がいい。

②M4＋16GBで、普段使い良好

M4チップと16GBユニファイドメモリを搭載。ブラウザを開きながらOffice系ソフトを使ったり、写真編集をしたりと、普段使いでは十分余裕のある構成だ。24インチの広さもあるので、ノートPCより作業しやすい。

なお、iMacは構成によって価格や仕様が変わるため、購入前にカラー、CPU／GPUコア数、メモリ、ストレージ容量を必ず確認したい。特に256GB SSDモデルは、写真や動画、大容量ファイルを多く保存する用途では外付けストレージの併用も視野に入る。Amazonでは在庫状況や配送日、販売価格が変動する場合があるため、購入前に商品ページで最新情報をチェックしておきたい。