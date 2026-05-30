Amazonセール情報大紹介！ 第1821回
スマートウォッチ全盛でも売れ続ける。カシオF-91Wが1540円
2026年05月30日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】カシオ 腕時計「F-91W」をチェック！
カシオの定番腕時計「F-91W」がAmazonで割引対象。参考価格2,000円のところ、23％オフの1,540円で販売中。
スマートウォッチが当たり前になった今でも、カシオの「F-91W」は売れ続けている。通知も健康管理機能もない。でも、時間を確認するだけならそれで十分だと思う人も少なくないはず。軽くて安く、毎日気兼ねなく使える。そんなシンプルさが、今も多くの人に選ばれている理由だ。
①重量は約21g
F-91Wの重量は約21g。長時間着けていても負担になりにくく、仕事中や外出時も腕時計の存在をあまり意識せずに過ごせる。
②日常で使う機能はちゃんと揃う
価格は1500円台ながら、日付・曜日表示に加え、ストップウォッチやアラーム、時報も搭載。派手な機能はないが、日常生活で使う機会の多い機能は一通り備えている。シンプルな腕時計を探している人なら十分な内容だ。
③約7年使える電池寿命
電池寿命は約7年。時計は毎日使うものだからこそ、電池交換の頻度が少ないのは地味にありがたいポイントだ。日常生活用防水も備えており、普段使いの腕時計として気軽に使いやすい。
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