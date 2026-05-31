Amazonセール情報大紹介！ 第1824回
知ってるIdeaPadじゃなかった。32GB・1TB・有機ELモデルが22万円台
2026年05月31日 10時00分更新
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【Amazonスマイルセール】Lenovo 16型ノートPC「IdeaPad Slim 5（83ND000RJP）」をチェック！
Lenovoの16型ノートPC「IdeaPad Slim 5（83ND000RJP）」がAmazonスマイルセール対象。参考価格247,280円のところ、10％オフの222,000円で販売中。
IdeaPadと聞けば、10万円台のスタンダードな仕事用PCを思い浮かべる人が多いはずだ。
ただ、この「IdeaPad Slim 5」はちょっと別物。32GBメモリや1TB SSD、2.8K有機ELディスプレイなど、普段のIdeaPadではあまり見かけないスペックが並ぶ。
タイトルの「知ってるIdeaPadじゃなかった」が、そのまま当てはまる。
①16型2.8K有機EL＋120Hzディスプレイ
16型の2.8K有機ELディスプレイを搭載。解像度は2880×1800で、リフレッシュレートは120Hz。アスペクト比は16:10を採用し、一般的な16:9ディスプレイより縦方向を広く使える。資料作成やWebブラウジングでも表示領域を確保しやすい。
②32GBメモリ＋1TB SSD
32GBメモリと1TB SSDを搭載。CPUにはCore Ultra 7 255Hを採用する。Office Home & Business 2024も付属しており、購入後すぐに仕事や学業で使える構成。メモリ・ストレージともに上位クラスの容量を備える。
③USB Type-C×2、HDMI、microSD搭載
USB Type-Cを2基搭載するほか、USB Type-A×2、HDMI、microSDカードリーダーも備える。外付けディスプレイやマウス、USBメモリーなどを接続しながら使える構成。さらにWi-Fi 7やバックライト付きキーボード、FHDカメラも搭載する。
製品スペック
【CPU】Core Ultra 7 255H
【メモリ】32GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレイ】16型（2880×1800）有機EL、120Hz
【OS】Windows 11 Home
【Office】Microsoft Office Home & Business 2024
【重量】約1.69kg
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