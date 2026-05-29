「自宅はやっぱり大画面PCが楽」ASUS 27型液晶一体型が15万円台

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【Amazonスマイルsale】ASUS 27型液晶一体型PC「V400 AiO V470VAK（BPE104W）」をチェック！

ASUSの27型液晶一体型PC「V400 AiO V470VAK（BPE104W）」がAmazonスマイルsale対象。参考価格16万4800円のところ、5％オフの15万6560円で販売中。

スマホやノートPCは確かに便利。でも、家で動画を見たり、複数ウィンドウを並べて作業していると、「結局、大画面のほうがラクだな」と感じる場面も多い。ASUSの「V400 AiO」は、27型ディスプレー内部にPCを搭載した一体型モデル。Core 5のほか16GBメモリ、1TB SSDを搭載し、自宅のPC環境を、もう少し快適な大画面へ切り替えたい人とはかなり相性がいいだろう。

①大画面はやっぱりラク

13型や14型ノートPCに慣れていると、27型ディスプレーの広さはかなり快適。動画を流しながらブラウザを開いたり、資料を並べて作業したりしても窮屈さが少なく、家では“大画面のラクさ”を実感しやすい。

②USBもHDMIもちゃんと使える

背面にはHDMI出力端子、USB Type-Aを3ポートとUSB Type-Cを1ポート、さらにLANポートまで搭載。周辺機器やストレージをまとめてつなぎやすく、さらにWi-Fi 7にも対応している。なお、ワイヤレス日本語キーボード、ワイヤレスマウス、外付けDVDスーパーマルチドライブも付属する。

③自宅用PCとしてかなり快適

Core 5、16GBメモリ、1TB SSDを搭載し、動画視聴や普段使いはもちろん、複数アプリを開きながらの作業も重くなりにくい。ゲーミングPCほど大げさではなく、自宅用の据え置きPCとしてバランスがいい。

製品スペック

【CPU】Intel Core 5 210H

【メモリ】16GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレー】27型フルHD / リフレッシュレート100Hz

【付属品】外付けDVDスーパーマルチドライブ