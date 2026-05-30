「もう扇風機では無理」な部屋には工事不要スポットクーラーを3万円台で

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【Amazonスマイルsale】タンスのゲン スポットクーラー 2.6kWモデルをチェック！

タンスのゲンのスポットクーラー 2.6kWモデルがAmazonスマイルsale対象。参考価格3万4999円のところ、9％オフの3万1999円で販売中。

室温が高すぎて、扇風機がただの“熱風マシーン”みたいになっている。最近の猛暑、もう扇風機だけで乗り切るのはかなり厳しい。ただ、「この部屋にもエアコン付けたい」を後からやるのって、意外と簡単じゃない。そこで気になるのが、タンスのゲンのスポットクーラー。工事はできない。でも、暑さはもう限界。そんな部屋向けの、かなり現実的な選択肢だ。

①最大2.6kWのパワフル冷却

最大2.6kW（60Hz）の冷房能力を備えた7〜11畳向けモデル。風量は2段階から選べ、周辺温度40℃まで動作する猛暑対応モデルなのも特徴だ。

②1日30Lの強力除湿も備える

最大1日30Lの除湿性能を備え、冷風だけでなく除湿用途でも使えるモデル。冷風モード時はノンドレン構造を採用し、排水回数を減らしているのも特徴。空気のベタつきを減らせるので、蒸し暑さがつらい時期にも助かる。

③テラス窓まで使える窓パネル4枚付き

付属の窓パネルは4枚構成で、最大226cmのテラス窓サイズまでカバー。排熱ダクトは約20〜150cmまで伸縮し、レインカバーや虫よけ網、固定金具、スポンジシールも付属する。本体は約22kgあるが取っ手とキャスターが付いており、必要な付属品も最初から揃っている。