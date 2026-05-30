Amazonセール情報大紹介！ 第1822回
PC選びでもう悩みたくない。Office付き・16GB搭載のHPノートが21％オフ
2026年05月30日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイルセール】HP 15.6型ノートPC「15-fd（BJ0M5PA-AAAI）」をチェック！
HPの15.6型ノートPC「15-fd（BJ0M5PA-AAAI）」がAmazonスマイルセール対象。参考価格181,469円のところ、21％オフの142,980円で販売中。
最近のノートPC、AIだCore Ultraだと選択肢が増えすぎて、何を選べばいいのか分かりにくくなってきた。安すぎるモデルは不安だし、かといって20万円超えも簡単には手が出ない。
そんな中で候補に入ってくるのが、HPの15.6型ノートPC「15-fd」だ。Office Home & Business 2024に16GBメモリを搭載。仕事や学習、普段使いまで過不足なくこなせる構成になっている。
「結局、何を買えばいいの？」と迷っているなら、一度見ておきたい1台だ。
①Office 2024と16GBメモリを搭載
Microsoft Office Home & Business 2024と16GBメモリを搭載。WordやExcelを使った資料作成へそのまま使えるほか、512GB SSDも備える。仕事や学習用として必要な要素をひと通り押さえた構成だ。
②15.6型フルHD IPSディスプレイを搭載
15.6型フルHDの非光沢IPSディスプレイを搭載。画面への映り込みを抑えながら、資料や表計算も見やすい。テンキー付きキーボードも備えており、数字入力が多い作業や家計簿管理にも使いやすい。
③指紋認証やカメラシャッターも搭載
指紋認証センサーやカメラシャッターを搭載。USB Type-CやUSB Type-A、HDMI端子も備えており、マウスや外部ディスプレイをつないだデスク環境も組みやすい。仕事用PCとして使う際にも困りにくい構成だ。
製品スペック
【CPU】Core 5 120U
【メモリー】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】15.6型 フルHD IPS（非光沢）
【Office】Microsoft Office Home & Business 2024
【生体認証】指紋認証
【インターフェース】USB Type-C、USB Type-A、HDMI
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