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Amazonセール情報大紹介！ 第1820回

「ネット見るだけ」でもPCは少し余裕がほしい。16GBメモリ搭載ASUSが11万円台

2026年05月30日 08時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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【Amazonスマイルセール】ASUS 14型ノートPC「Vivobook 14（M1405NAQ-R7165BLS）」をチェック！

　ASUSの14型ノートPC「Vivobook 14（M1405NAQ-R7165BLS）」がAmazonスマイルセール対象。参考価格127,091円のところ、10％オフの114,800円で販売中。

　ASUSの「Vivobook 14」は、16GBメモリや14型WUXGAディスプレイを搭載したモデル。11万円台という価格帯ながら、“安さ優先PC”より少し余裕を持たせた構成になっている。Microsoft 365 Personal（24カ月版）も付属しており、「長く快適に使える普段使いPC」を探している人なら気になりそうな1台だ。

アマゾンでASUS 14型ノートPC「Vivobook 14（M1405NAQ-R7165BLS）」を入手

①14型WUXGAディスプレイ搭載

　ディスプレイは1920×1200ドット表示対応の14型WUXGAを搭載。狭額ベゼルも採用し、14型でも画面を広く使える。長時間の作業でも目に優しく、快適に使用できる。

②AMD Ryzen 7プロセッサ＋16GBメモリ搭載

　CPUはAMD Ryzen 7、メモリは16GBを搭載。Webサイト閲覧から写真・動画管理、ファイル整理、複数アプリを開きながらのマルチタスク処理まで、さまざまな作業をスムーズにこなせる。

③USB-CやHDMIなど豊富なインターフェースを搭載

　USB-C 3.2 Gen 1（Power Delivery対応）やUSB Type-A×2、HDMI出力、オーディオジャックを搭載。IceBladeファンとデュアル通気口も備え、効率的に熱を排出しながらスムーズかつ安定したパフォーマンスを実現する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】14型 WUXGA（1920×1200）

【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）

【インターフェース】USB-C 3.2 Gen 1、USB Type-A×2、HDMI、オーディオジャック

アマゾンでASUS 14型ノートPC「Vivobook 14（M1405NAQ-R7165BLS）」を入手
 

・商品名：14型ノートPC「Vivobook 14（M1405NAQ-R7165BLS）」
・メーカー名：ASUS

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