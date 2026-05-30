Amazonセール情報大紹介！ 第1820回
「ネット見るだけ」でもPCは少し余裕がほしい。16GBメモリ搭載ASUSが11万円台
2026年05月30日 08時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイルセール】ASUS 14型ノートPC「Vivobook 14（M1405NAQ-R7165BLS）」をチェック！
ASUSの14型ノートPC「Vivobook 14（M1405NAQ-R7165BLS）」がAmazonスマイルセール対象。参考価格127,091円のところ、10％オフの114,800円で販売中。
ASUSの「Vivobook 14」は、16GBメモリや14型WUXGAディスプレイを搭載したモデル。11万円台という価格帯ながら、“安さ優先PC”より少し余裕を持たせた構成になっている。Microsoft 365 Personal（24カ月版）も付属しており、「長く快適に使える普段使いPC」を探している人なら気になりそうな1台だ。
①14型WUXGAディスプレイ搭載
ディスプレイは1920×1200ドット表示対応の14型WUXGAを搭載。狭額ベゼルも採用し、14型でも画面を広く使える。長時間の作業でも目に優しく、快適に使用できる。
②AMD Ryzen 7プロセッサ＋16GBメモリ搭載
CPUはAMD Ryzen 7、メモリは16GBを搭載。Webサイト閲覧から写真・動画管理、ファイル整理、複数アプリを開きながらのマルチタスク処理まで、さまざまな作業をスムーズにこなせる。
③USB-CやHDMIなど豊富なインターフェースを搭載
USB-C 3.2 Gen 1（Power Delivery対応）やUSB Type-A×2、HDMI出力、オーディオジャックを搭載。IceBladeファンとデュアル通気口も備え、効率的に熱を排出しながらスムーズかつ安定したパフォーマンスを実現する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】14型 WUXGA（1920×1200）
【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）
【インターフェース】USB-C 3.2 Gen 1、USB Type-A×2、HDMI、オーディオジャック
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1961回
トピックスOfficeは買い切り派！「Home & Business 2024」がAmazonで6％オフ／スマイル Sale
-
第1889回
トピックスDropbox Plus 3年版が37,500円、2TBクラウドをまとめて確保
-
第1818回
トピックス「自宅はやっぱり大画面PCが楽」ASUS 27型液晶一体型が15万円台
-
第1817回
トピックス【7000円台】イヤーカフ型なのに“音質から逃げない”SOUNDPEATS「Clip1」
-
第1816回
トピックス荷物を詰め込む40Lから、“取り出せる40L”へ。Inateck防水リュックサックが特価
-
第1815回
トピックスRyzen 7＋メモリ16GBで10万円切りのASUS「Vivobook 15」がAmazonで爆売れ中
-
第1814回
トピックス座椅子は邪魔、でもクッションだと首がつらい。頭まで支える「超薄型座椅子」が15%オフ
-
第1813回
トピックス「軽いけど狭い」に限界がきたら。16:10の15.3型液晶「LAVIE」が32％オフ
-
第1812回
トピックスエアコンが届かない場所へ“冷風を持ち込む”。工事不要の広電スポットクーラーが5万円台！
- この連載の一覧へ