日本市場向けに46％コンパクト化！最新ルンバRoomba Plus 575 Comboが17万円台から10万円以下へ大幅値下げ

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【Amazonスマイルセール】ルンバ（Roomba）Plus 575 Combo ロボット ＋ AutoWash 充電ステーションをチェック！

アイロボットのロボット掃除機「ルンバ Plus 575 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」がAmazonスマイルセール対象。過去価格169,800円のところ、41％オフの99,800円で販売中。

ルンバ Plus 575 Comboでまず目を引くのが、日本向けに46％小型化した点だ。コンパクトな本体ながら、自動ゴミ収集やモップの温水洗浄・乾燥、洗剤自動投入にも対応する。

①日本向けに46％小型化

ルンバ Plus 575 Comboは、日本向けに46％小型化した本体が特徴。従来よりコンパクトになったことで、ソファやベッドの下などへ入り込みやすくなった。家具の下へ掃除機を差し込んだり、わざわざ動かしたりする手間も減らせる。

②ゴミ収集からモップ洗浄まで自動

充電ステーションがゴミを自動で回収するほか、モップの温水洗浄や温風乾燥にも対応。洗剤自動投入機能も備え、掃除が終わった後のメンテナンスに手間をかけたくない人にはうれしい構成だ。

③AIナビゲーション＆25,000Pa吸引

AI搭載ロボットが部屋の中を把握しながら清掃を行う。障害物を回避し、段差もスムーズに走破。さらに25,000Paの吸引力とSmartScrubによる2倍の水拭き能力を備え、ペットの毛やこびりついた汚れにも対応する。