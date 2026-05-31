この価格で、ここまで入る？ 6000円台で“全部入り感”のあるCMF Buds 2

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【Amazonスマイルセール】CMF by Nothing ワイヤレスイヤホン「CMF Buds 2」をチェック！

CMF by Nothingのワイヤレスイヤホン「CMF Buds 2」がAmazonスマイルセール対象。参考価格7,800円のところ、15％オフの6,600円で販売中。

ノイズキャンセリングや空間オーディオ、マルチポイント接続。ひとつひとつは珍しくない。でも、それらを6,000円台へまとめて持ってきたとなると少し話は変わってくる。CMF Buds 2は、「この価格でそこまで入れるの？」と思わされるワイヤレスイヤホンだ。

①最大55時間再生＆急速充電

イヤホン単体で最大13.5時間、ケース込みで最大55時間再生できる大容量バッテリーを搭載。10分の充電で最大7.5時間再生できるため、忙しい朝や充電を忘れていた時にも使いやすい。

②空間オーディオと11mmドライバー搭載

11mmカスタムドライバーとDirac Opteoチューニングを搭載。クリアなボーカルと深みのある低音を両立。HRTFベースのアルゴリズムによる空間オーディオにも対応し、映画館のような没入感のある立体サウンドを楽しめる。

③ノイキャンで周囲の音を気にせず聴ける

最大48dBのハイブリッドANCを搭載。電車内やカフェなど周囲が騒がしい場所で、音楽や動画を楽しみたい時に役立つ。環境に合わせてノイズ除去レベルを調整する環境適応モードも用意。スマホとPCを同時接続できるマルチポイントも備える。