Amazonセール情報大紹介！ 第1733回
Apple公式より1万円以上安い、M5搭載14インチMacBook ProがAmazonで販売中
2026年05月31日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
Apple ノートパソコン「MacBook Pro（M5／16GB／1TB）」をチェック！
Appleのノートパソコン「MacBook Pro（M5／16GB／1TB）」がAmazonなら、26万8,495円で販売中！
Apple製品は値崩れしにくく、公式ストアと大きな価格差が出にくいイメージがある。だが、今回の14インチMacBook Pro（M5／16GBメモリ／1TB SSD）は、アップル公式では279,800円からの構成であるのに対し、Amazonでは268,495円で販売されている。差額は1万1305円。高額なMacBook Proだからこそ、この1万円超の差は見逃せない。
しかも、対象はM5チップ、16GBユニファイドメモリ、1TB SSDを備えた実用性の高い構成である。動画編集や写真整理、複数アプリを使った作業などを想定してMacBook Proを選ぶなら、性能だけでなく購入価格も重要だ。Apple公式で買う前に、Amazonの価格を確認しておく価値は十分にある。
①Liquid Retina XDRディスプレイ搭載
Liquid Retina XDRディスプレイを搭載し、最大1,600ニトのピーク輝度や高コントラスト表示に対応する。写真や動画だけでなく、資料やブラウザーを表示する場面でも見やすさにつながりやすい。
②M5＋16GBメモリ＋1TB SSD構成
M5チップに16GBユニファイドメモリ、1TB SSDを搭載するモデル。ブラウザーを複数開きながら作業したり、写真や動画データを保存したりする用途でも容量に余裕を持ちやすい。
③HDMI＋Thunderbolt 4搭載
Thunderbolt 4（USB-C）×3に加え、HDMIポートも搭載する。変換アダプターなしで外部ディスプレイにつなぎやすく、デスク環境を組みやすい構成だ。
購入時に注意したいのは、同じMacBook Proでもメモリ容量、SSD容量、チップ構成、カラーによって価格が変わる点である。今回のモデルはM5、16GBメモリ、1TB SSD、スペースブラックの構成であり、上位のM5 Pro／M5 Max搭載モデルとは別物である。AppleCare+を付ける場合は追加費用が発生するため、最終的な支払額まで確認しておきたい。
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