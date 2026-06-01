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Amazonセール情報大紹介！ 第1829回

17インチを、毎日持ち歩ける。約1.3kg＆メモリ32GBのLG gramが28万円台へ

2026年06月01日 18時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイルセール】LG 17型ノートPC「LG gram 17（17Z90TL-GU89J）」をチェック！

　LGの17型ノートPC「LG gram 17（17Z90TL-GU89J）」がAmazonスマイルsale対象。参考価格33万1364円のところ、13％オフの28万8000円で販売中。

　最近、ブラウザやExcelを開きながら、さらにAIチャットまで並べて作業していると、「14型や15型のノートPCじゃ、さすがに狭いかな」と感じる場面が増えてきた。

　かといって、普通の17型ノートは重い。毎日バッグに入れて持ち歩くのは、さすがに現実的じゃない。

　そんななか、LG gram 17は「大画面なのに軽い」を真っ向から実現してきた1台。17インチディスプレーを搭載しながら、重量は約1389gに抑えられている。

アマゾンでLG 17型ノートPC「LG gram 17（17Z90TL-GU89J）」を入手

①薄型軽量ボディーに大容量バッテリーを搭載

　17型ノートで約1389gという軽さに加え、約14.5時間も動画再生できるバッテリーを搭載。薄さ16.8mmの薄型ボディーや小型ACアダプターも採用しており、出張バッグに入れて持ち歩きやすい。

②17インチの高解像度ディスプレーを搭載

　17型WQXGAディスプレーを搭載。16:10なので縦方向の表示領域も広く、ブラウザやExcel、AIチャットを並べた時も情報量を確保しやすい。DCI-P3 99％対応で、写真や動画も色域の広い表示に対応する。

③薄型軽量でもミルスペック準拠の高耐久

　MIL-STD 810H準拠テスト7項目をクリア。Thunderbolt 4、HDMI、USB Type-Aを備えており、外出先でのプレゼン時も変換アダプターなしで外付けディスプレーと接続できる。指紋認証や最大5Wスマートアンプ搭載スピーカーも搭載。

製品スペック

【CPU】Core Ultra 7 258V

【メモリ】32GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレー】17型 WQXGA（2560×1600）

【重量】約1389g

アマゾンでLG 17型ノートPC「LG gram 17（17Z90TL-GU89J）」を入手
 

・商品名：17型ノートPC「LG gram 17（17Z90TL-GU89J）」
・メーカー名：LG

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