公式より1.1万円安い！ M5 MacBook Pro（1TB）がAmazon直販で値下げ中

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】Apple 2025 MacBook Proをチェック！

Appleの14型ノートPC「MacBook Pro（M5 / 1TB）」がAmazonで割引対象。Apple公式価格27万9800円のところ、26万8495円で販売中。

M5搭載MacBook Proが、Amazon直販で値下げ中だ。安くなっているのは、14インチの1TB SSD構成。Apple公式より1.1万円以上安く、販売・発送もAmazon.co.jp対応となっている。在庫数も多くないため、M5モデルを狙っていた人なら今回の価格はチェックしておきたい。

①14.2インチLiquid Retina XDRディスプレイ

14.2インチのLiquid Retina XDRディスプレイを搭載。最大1600ニトのピーク輝度や100万:1のコントラスト比を備えるほか、最大1000ニトの持続輝度にも対応する。明るい場所でも見やすさを確保した構成だ。

②M5チップと16GBユニファイドメモリを搭載

Apple M5チップや16GBユニファイドメモリを搭載。Microsoft 365やAdobe Creative Cloudなども動作するほか、Apple Intelligence向け設計も特徴。文章作成から画像編集まで幅広い用途をカバーする。

③1TB SSDとThunderbolt 4を搭載

1TB SSDを搭載するほか、Thunderbolt 4ポートを3基備える構成。Wi-Fi 7やBluetooth 6にも対応し、USB Type-C―MagSafe 3ケーブルや電源アダプタも付属する。

製品スペック

【CPU】Apple M5チップ

【メモリ】16GBユニファイドメモリ

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレイ】14.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ

【通信】Wi-Fi 7、Bluetooth 6

【端子】Thunderbolt 4×3

【重量】1.62kg