Amazonセール情報大紹介！ 第1828回
14型モバイルゲーミングPCが24万円台！ RTX 5050 Laptop GPU搭載で1.46kg
2026年06月01日 15時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazon割引中】ASUS 14型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A14 FA401UH」をチェック！
ASUSの14型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A14 FA401UH」がAmazonで割引対象。参考価格30万8909円のところ、21％オフの24万4255円で販売中。
最近のゲーミングノート、性能は魅力的でも、16型クラスになると毎日持ち歩くにはかなり重い。本体は薄く見えても、ACアダプター込みだと結局かなりの荷物になる。
ASUSの「TUF Gaming A14」は、そんな“大型ゲーミングノート疲れ”に刺さる14型モデル。約1.46kgの軽量ボディーに、RTX 5050 Laptop GPUを搭載している。
①2.5K・165Hz対応の14型ディスプレー
解像度2560×1600でリフレッシュレート165Hz対応のディスプレーを搭載。FPSやレースゲームでも残像感を抑えやすく、細かなUIや遠景も見やすい。sRGB約100％対応で、ゲームだけでなく写真や動画編集用途でも色の違和感が出にくい。
②軽量ボディーに、RTX 5050 Laptop GPUを搭載
約1.46kgの軽量ボディーに、RTX 5050 Laptop GPUを搭載。GPUの信号をCPUを介さず直接出力できる構成を採用し、AAAゲームも高フレーム・高解像度で楽しめる。
③USB Type-C給電や顔認証も搭載
USB Type-CやHDMIを搭載し、自宅では外部ディスプレー接続、外ではそのまま持ち出して使いやすい構成。USB Type-C給電や顔認証に加え、アイドル時約18.1時間のバッテリー駆動も備えている。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 260
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU（最大105W）
【メモリ】16GB LPDDR5X-7500
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】14型（2560×1600、リフレッシュレート165Hz）
【重量】約1.46kg
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