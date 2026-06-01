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Amazonセール情報大紹介！ 第1828回

14型モバイルゲーミングPCが24万円台！ RTX 5050 Laptop GPU搭載で1.46kg

2026年06月01日 15時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon割引中】ASUS 14型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A14 FA401UH」をチェック！

　ASUSの14型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A14 FA401UH」がAmazonで割引対象。参考価格30万8909円のところ、21％オフの24万4255円で販売中。

　最近のゲーミングノート、性能は魅力的でも、16型クラスになると毎日持ち歩くにはかなり重い。本体は薄く見えても、ACアダプター込みだと結局かなりの荷物になる。

　ASUSの「TUF Gaming A14」は、そんな“大型ゲーミングノート疲れ”に刺さる14型モデル。約1.46kgの軽量ボディーに、RTX 5050 Laptop GPUを搭載している。

アマゾンでASUS 14型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A14 FA401UH」を入手

①2.5K・165Hz対応の14型ディスプレー

　解像度2560×1600でリフレッシュレート165Hz対応のディスプレーを搭載。FPSやレースゲームでも残像感を抑えやすく、細かなUIや遠景も見やすい。sRGB約100％対応で、ゲームだけでなく写真や動画編集用途でも色の違和感が出にくい。

②軽量ボディーに、RTX 5050 Laptop GPUを搭載

　約1.46kgの軽量ボディーに、RTX 5050 Laptop GPUを搭載。GPUの信号をCPUを介さず直接出力できる構成を採用し、AAAゲームも高フレーム・高解像度で楽しめる。

③USB Type-C給電や顔認証も搭載

　USB Type-CやHDMIを搭載し、自宅では外部ディスプレー接続、外ではそのまま持ち出して使いやすい構成。USB Type-C給電や顔認証に加え、アイドル時約18.1時間のバッテリー駆動も備えている。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 260

【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU（最大105W）

【メモリ】16GB LPDDR5X-7500

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】14型（2560×1600、リフレッシュレート165Hz）

【重量】約1.46kg

アマゾンでASUS 14型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A14 FA401UH」を入手
 

・商品名：14型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A14 FA401UH」
・メーカー名：ASUS

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