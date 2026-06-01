【21万円台】Core i7&32GBメモリに1TBSSD搭載。FMV「Note A WA3-K3」がセール中

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【Amazonスマイルsale】FMV 16型ノートPC「Note A WA3-K3（AZ_WA3K3_Z941 K1TD0012JP）」をチェック！

FMVの16型ノートPC「Note A WA3-K3（AZ_WA3K3_Z941 K1TD0012JP）」がAmazonスマイルセール対象。参考価格22万8100円のところ、8％オフの21万400円で販売中。

最近は10万円前後でもノートPCは買えるが、メモリ16GB＆SSD 512GBあたりが主流。32GBメモリや1TB SSDを搭載した上位構成になると、一気に価格帯が上がる。

富士通FMVの「Note A WA3-K3」は、Core i7、32GBメモリ、1TB SSDを搭載しながら、現在21万円台で購入できる16型ノートPC。3年保証も備え、据え置き中心で長く使うメインPCとしても存在感のある1台だ。

①縦に広く表示できる16型ディスプレー

16型WUXGAディスプレーを搭載。前モデル比で約11％サイズアップした大画面に加え、高輝度液晶も採用する。テンキー付きキーボードも備え、据え置き中心の作業とも相性がいい。

②有線LANやSDカードもまとめて使える

USB Type-CやUSB Type-A、HDMIに加え、有線LANやSDカードスロットも備える。付属ACアダプターもUSB Type-Cを採用し、机まわりを整理しやすい。マウスや外部ディスプレー、SDカードなどもそのまま接続できる。

③スーパーマルチドライブ搭載

教材DVDの読み込みや古いデータの確認などにも使えるスーパーマルチドライブを内蔵。最近のノートPCでは外付け化されることも多いが、本機は本体へ内蔵している。さらに物理シャッター付きWebカメラやCopilotキーも備える。

製品スペック

【CPU】Core i7-1355U

【メモリ】32GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレー】16型 WUXGA（1920×1200）

【光学ドライブ】スーパーマルチドライブ

【保証】3年保証