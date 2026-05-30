14万円台でCore Ultra 5＆16GB搭載！『HP 15-fd』15.6型ノートが13％オフ

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【Amazonタイムセール】

HP 15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAE）」をチェック！

HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAE）」がAmazonでセール対象。参考価格163,304円のところ、13％オフの142,516円で販売中。

15.6型ノートPCを選ぶ際は、価格だけでなく、CPU、メモリ容量、ストレージ、画面の見やすさをあわせて確認したい。HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAE）は、インテル Core Ultra 5 125H、16GBメモリ、512GB SSDを搭載した構成で、家庭用のメインPCや据え置き中心の作業用ノートとして検討しやすいモデルだ。非光沢のフルHD IPSディスプレイを採用しているため、文書作成やブラウジング、動画視聴など幅広い用途を想定しやすい。

ブラウザや資料作成を同時に進めやすい構成

インテル Core Ultra 5 125Hとメモリ16GBを搭載。タブを多く開いた状態で調べ物をしたり、文書を作りながらオンライン会議を行うような使い方でも、動きの遅さを感じにくい。512GB SSDを備え、日常的に扱うデータもまとめて保存しやすい。

15.6型フルHDの非光沢IPSディスプレイ

ディスプレイは15.6型フルHD（1920×1080）のIPSパネル。画面が広く、ブラウザと資料を並べて表示する作業にも向く。非光沢仕様のため照明の映り込みを抑えやすく、自宅での作業にも扱いやすい。

指紋認証やCopilotキーを備えた使いやすい仕様

電源ボタン付近に指紋認証センサーを搭載し、パスワード入力の手間を減らしてログインできる。キーボードにはCopilotキーも用意されており、WindowsのAI機能を呼び出せる。

購入時に注意したいのは、同じHP 15-fdシリーズでもCPUやOfficeの有無などで複数の構成が用意されている点だ。今回の販売ページでは、Core Ultra 5 125H、16GBメモリ、512GB SSD、Windows 11 Homeという構成を確認しておきたい。価格や割引率、配送予定日は変動する場合があるため、購入前には販売ページで最新の表示、出荷元・販売元、選択中の仕様を確認しておくのが安心である。

製品スペック

【CPU】インテル Core Ultra 5 125H

【メモリ】16GB（8GB×2）DDR5-5600

【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe M.2）

【ディスプレイ】15.6型 フルHD（1920×1080）IPS 非光沢

【OS】Windows 11 Home

【グラフィックス】Intel Arc Graphics（CPU内蔵）