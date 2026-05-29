貿易プラットフォーム「Shippio Platform」、貿易情報を自動で読み取り登録する「AIシップメント作成」提供開始

株式会社Shippioは5月21日に、貿易プラットフォーム「Shippio Platform」と連携できるMicrosoft Outlook／Gmailの拡張機能「AIシップメント作成」を提供開始した。メールの本文や添付PDFに記された貿易情報（出発港や到着港、出発予定日、貨物の内容など）をAIが読み取り、ワンクリックで「Shippio」に自動登録するという。

同社によると、輸出入の現場では取引先や国際物流事業者から貨物の輸送に関するメールが多数届き、担当者はその都度内容を確認して社内の貿易管理システムに手作業で情報を入力したり、書類を保存・整理したりする作業を行っているそうだ。多くの案件を扱う企業では、「同じ情報を何度も入力し直す手間をなくしたい」との要望があったという。こうしたニーズに応えるために、メール画面上でAIが情報を読み取りワンクリックで登録する「AIシップメント作成」を開発したとのこと。

「AIシップメント作成」では、メール本文をAIが解析。案件の管理番号、出発港／到着港、出発予定日／到着予定日、貿易条件（インコタームズ）、輸送手段（海上／航空など）、輸出入の区分といった主要項目を自動で読み取る。

メールに添付されたPDFなどのファイルは、「Shippio Platform」へ自動でアップロード。Invoice（仕入書）／Packing List（梱包明細書）／Bill of Lading（船荷証券）といった貿易書類の種別もAIが自動で判定し分類。案件を識別するための管理番号は、メールに記載された管理番号、船荷証券（BL）番号、船便予約（Booking）番号の優先順位でAIが自動的に設定。該当する情報が見つからない場合は自動で番号を振り出して案件を登録する。

操作は、メールを開いた画面上に追加されるボタンをクリックするのみだという。対応するメールサービスは、Microsoft Outlook ／ Gmail（Google Workspace）。対応する書類・メールは「Shippio Platform」で取り扱う貿易関連のメールおよび添付書類とのこと。