世界初の「5K RGBストライプ・タンデムOLEDパネル」搭載＝DellがComputexに向けてAlienwareゲーミングモニター4機種を発表





デル・テクノロジースは、Computex2026に向けて、新型ゲーミングモニターを4モデル発表した。

世界初の「5K RGBストライプ・タンデムOLEDパネル」や「5-stack QD-OLED Penta Tandem」といった最先端テクノロジーを採用しているのが特徴だ。各国での価格、発売日は今後発表となる。

「5K RGBストライプ・タンデムOLEDパネル」搭載

最高1300ニト、5Kで165Hz、0.03msを実現

「Alienware 39 5K OLED」（AW3926QW）



「Alienware 39 5K OLED」は世界で初めて39インチの5K解像度を持つRGBストライプ・タンデムOLEDパネルを採用した次世代フラッグシップモデルだ。

製品の最大の特徴は、市場初投入となる「4スタック、3サブピクセルRGBストライプ・タンデムOLEDパネル」だ。

4層タンデム構造（4スタック）は発光層を4枚重ねて発光効率と輝度を向上させるもの。RGBストライプ配列（3サブピクセルRGBストライプ）は、構成するサブピクセルに白色を追加せず、赤・緑・青のみをストライプ状に並べる方式で、色にじみやフリンジを改善する。

これによって、従来のOLED技術が抱えていた輝度の不足や、テキストの鮮明さといった課題を克服し、高輝度、広色域、そして明るい部屋でも沈み込むような真の黒を表現することが可能になった。HDRでの最高輝度は1300ニトとなっている。

また、従来のOLEDモニターで課題となっていた「テキストの縁取り（フリンジング）」問題に対し、RGBストライプ配列を採用することで、よりシャープでクリーンなテキスト表示を可能にしている。

パネル内部には偏光層（ポラライザー）が組み込まれており、周囲の光がパネルの内部構造に反射するのを防ぐことで、暗い部屋だけでなく明るい部屋においても驚異的な黒の表現力を維持している。

パフォーマンス面では、5K2K（5120×2160）のネイティブ解像度において最大165Hzのリフレッシュレートを実現。応答速度は0.03ms（GtG）と極限まで高速化されており、激しい動きのゲームプレイでもゴーストのないクリアな映像を提供する。

競技性の高いFPSプレイヤーに最適な「Esportsモード」では、画面全体を使わずに、24.5インチ（1520×855ドット）や27インチ（1680×945ドット）といったサイズに表示領域を切り替えることができ、その際の最大リフレッシュレートは330Hzまで引き上げられる。これにより、一台のモニターで没入感のあるシネマティックな体験と、競技レベルの高速プレイを両立させることが可能となっている。

同期技術はNVIDIA G-SYNC Compatible、AMD FreeSync Premium Pro、およびVESA AdaptiveSync 165/330の認証を受けており、あらゆる最新GPUとの組み合わせでティアリングやスタッタリングのないスムーズな映像体験を約束する。

コネクターはDisplayPort 2.1（UHBR20）およびHDMI 2.1 FRLを搭載し、圧縮なしの5K2K 165Hz映像を伝送可能。最大90Wの電源供給が可能なUSB-Cポートを備えており、ノートPCとの接続や充電もケーブル一本でスマートに行える。

また、複数台のPCを一つのキーボードとマウスで操作できるKVMスイッチ機能も内蔵しており、ゲームだけでなくクリエイティブな作業やマルチタスクにも適した設計となっている。

外部電源ユニットを採用することで、センター部分の厚みを50mm未満に抑え、4辺超狭額ベゼル（4SNB）によりフレームを感じさせない視聴体験を提供する。1500Rの緩やかなカーブは、画面の端を周辺視野に自然に引き込み、没入感を高める効果がある。スタンドは最大110mmの高さ調節のほか、チルト、スイベル、スラント（傾き）の調整が可能で、ユーザーの環境に合わせた最適な設置ができる。

OLEDモニターで懸念される「焼き付き」に対しても、AW3926QWは複数の保護策を講じている。ハードウェアレベルでは、タンデムOLED構造が各発光層への電気的ストレスを軽減し、長期的な焼き付きリスクを構造的に抑えている。

ソフトウェアレベルでは、機械学習を用いた「パーソナライズド・アルゴリズム」が導入されている。これは個々のユーザーの使用パターン（よく使う色、輝度、コンテンツの種類など）を学習し、最大3300万個のピクセルの使用状況を予測してエネルギー入力を最適化する。バックグラウンドで動作するピクセルリフレッシュやピクセルシフト機能と合わせ、パネルの寿命を最大限に延ばす工夫がなされている。

OLEDの焼き付きをカバーする3年間のプレミアムパネル交換保証を提供しており、高価なフラッグシップモデルを安心して長く使い続けることができる体制を整えている。

パネルサイズ：39インチ（曲率1500R）

パネルタイプ：タンデムOLED（RGBストライプ）

解像度：5120×2160ドット（5K2K）

リフレッシュレート：最大165Hz（ネイティブ5K）、最大330Hz（Esportsモード 2560×1080時）

応答速度：0.03ms（GtG）

輝度：300 cd/m²（標準）、1300 cd/m²（HDRピーク）

コントラスト比：175万:1（標準）

色域：DCI-P3 99%

入出力端子：HDMI 2.1 FRL x2、DisplayPort 2.1 x1、USB-C（90W PD対応）x1、USB-Bアップストリーム x1、USB-A 5Gbps x2、USB-C 5Gbps（15W給電）x1、3.5mmオーディオジャック

本体サイズ（スタンド最大時）：幅920.49×奥行242.50×高さ580.10mm

保証：3年間プレミアムパネル交換保証（焼き付きを含む）

世界初の「5-stack QD-OLED Penta Tandem」テクノロジー搭載

1300ニト、280Hz、0.03msを実現



「Alienware 34 280Hz QD-OLED」（AW3426DW）

「Alienware 34 280Hz QD-OLED」は34インチ曲面ゲーミングモニターで、最大の特徴は、最新の「5-stack QD-OLED Penta Tandem」テクノロジーを世界で初めて搭載している点である。

発光層を5層（Penta）積み重ねることで、従来の4層構造から発光効率上げ、パネル寿命を向上させ、大幅な高輝度化と焼き付きリスクの軽減を実現する。従来のQD-OLEDで課題であった輝度、テキストの鮮明度、そして明るい環境下での黒レベルの再現性が大幅に向上している。

パネルは34インチのウルトラワイド（解像度3440×1440ドット、アスペクト比21:9）で、1800Rの曲率を採用。リフレッシュレートは最大280Hz、応答速度は0.03ms（GtG）という驚異的な数値を実現しており、動きの激しいゲームシーンでも残像のない極めてスムーズな描写が可能である。

画質面では「5-stack」構造の恩恵により、ピーク輝度は従来の1000nitsから1300nitsへ、標準輝度も250nitsから300nitsへと強化された。また、VESA DisplayHDR True Black 500認証を取得し、Dolby Visionにも対応する。色域はDCI-P3 99%をカバーし、Delta E<2の色彩精度を誇るため、クリエイティブワークにも適している。

新たに「V-stripe」RGBサブピクセル配列を採用したことで、WindowsのClearTypeとの完全な互換性を確保している。これにより、従来のOLEDで散見された文字の縁の滲みがほぼ解消され、シャープでクリアな表示が可能となった。

反射対策としては新しい「AR 2.0」コーティングが施され、反射率を0.7%まで低減したことで、明るい部屋でも深みのある黒を堪能できる。

機能面では、NVIDIA G-SYNC Compatible、AMD FreeSync Premium Pro、VESA AdaptiveSyncといった主要な同期技術を網羅している。接続端子はHDMI 2.1（FRL）×2、DisplayPort 1.4×1、USB-C（15W充電対応）などを備える。

耐久性については、グラファイトシートによる放熱や、AIアルゴリズムによる画素制御、ピクセルリフレッシュ機能を搭載し、焼き付きのリスクを最小限に抑えている。

製品には焼き付きを含む3年間の限定保証が標準で付属しており、長期にわたり安心して使用できる構成となっている。デザイン面では「Alienware 30」言語に基づき、カスタマイズ可能なAlienFXライティングを搭載している。

1500Rでも240Hz

「Alienware 32 240Hz」（AW3226DM）

「Alienware 34 240Hz」（AW3426DWM）



「Alienware 32 240Hz」は31.5インチQHDモデル、「Alienware 34 240Hz」は34インチウルトラワイドWQHDモデルだ。

34インチではアスペクト比21:9のウルトラワイドパネルを採用しており、解像度は3440×1440だ。31.5インチのAW3226DMはアスペクト比16:9、解像度は2560×1440である。両モデルともにコントラスト比は3000:1と高く、VAパネルならではの引き締まった黒の表現が可能だ。

最大の特徴は、1500Rの曲率を持つVAパネルを採用しながら、240Hzという極めて高いリフレッシュレートを実現した点にある。応答速度は最短で1ms（GtG、Extremeモード時）を誇り、高速なアクションシーンでもゴーストやブレを最小限に抑えることが可能だ。また、AMD FreeSync PremiumおよびVESA AdaptiveSyncの認証を受けており、GPUの出力と同期させることで、画面のズレやカクつきのない滑らかな描写を約束する。

クオリティはDCI-P3 95%の色域カバー率に加え、VESA DisplayHDR 400およびDolby Visionに対応している。特にDolby Visionはシーンごとに輝度やコントラストを最適化するため、HDRコンテンツにおいてより深い視覚的な深みを得られる。さらに、TÜV認証済みのハードウェアベース低ブルーライト技術を搭載しており、色精度を損なうことなくユーザーの目の疲れを軽減する設計となっている。

インターフェースは、FRL（Fixed Rate Link）に対応したHDMI 2.1ポートを2基、DisplayPort 1.4ポートを1基備える。また、最大15Wの電力供給が可能なUSB-Cダウンストリームポートを含む複数のUSB 5Gbpsポートを搭載し、周辺機器との接続性も確保されている。

筐体カラーは「Interstellar Indigo」で統一され、スタンドは110mmの高さ調整や傾斜（チルト）に対応しており、快適な視聴環境を柔軟に構築できる。