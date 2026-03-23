デスクトップ並み！ RTX 5090＆Core Ultra 200HX搭載のAlienware最新モデルが登場

デル・テクノロジーズは3月23日、ゲーミングブランド「Alienware」の新製品発表会を開催した。

今回、市場へ投入されるのはゲーミングノートパソコンおよびディスプレーの4モデル。ゲーミング ノートは本日より販売開始、モニターのみ3月26日より販売開始となる。



・Alienware 16X Aurora

・Alienware 16 Area-51

・Alienware 18 Area-51

・Alienware 27 240Hz QD-OLEDゲーミング モニター (AW2726DM)（3月26日発売予定）

各モデルは、カジュアルゲーマーから、一切の妥協を許さないプロフェッショナルなeスポーツプレイヤーまで、幅広いニーズをカバーする構成となっているという。

ゲーミングノートパソコンの共通仕様としてCore Ultra 200HX Plus シリーズおよびGeForce RTX 50シリーズ GPUを搭載。とくに16インチの2モデルには、Alienware史上初となる「非光沢OLEDディスプレー」を採用している。

ハイスペックな構成が並ぶAlienware最新製品

・Alienware 18 Area-51

Alienware 18 Area-51は、デスクトップ級の性能を実現した18インチモデル。最大280W TPPという限界域のパフォーマンスを引き出すため、ベイパーチャンバーを従来比4倍に拡大し、4基のファンで冷却する「クワッドファン構成」を採用。

ゲームだけでなく、ハイエンドな動画編集やライブ配信を同時にこなすパワーを備えている。またAlienware初のGen5 SSDに対応。4TB×3スロットのストレージ構成まで選択可能。

CPU：Core Ultra 9 290HX Plus（標準搭載）

GPU：GeForce RTX 5070 / 5070 Ti / 5080 / 5090 Laptop GPU

メモリー：最小16GB DDR5、最大64GB DDR5

ストレージ：最小1TB PCIe Gen5 SSD、最大4TB PCIe Gen5 SSD×3

ディスプレー: 18インチ WQXGA非光沢液晶 300Hz 500nits

最大280W TPP

製品サイズ：幅410×奥行320×高さ24.32～30.5mm

重さ：4.34kg

・Alienware 16 Area-51

Alienware 16 Area-51は、ゲーム・配信・クリエイティブ作業までオールインワンで簡潔できるハイパフォーマンスモデル。

最大240W TPPという熱量を処理するため、冷却システムを抜本的に強化。旧世代比で銅重量を最大3倍、ベイパーチャンバーを40％拡大している。

CPU：インテルCore Ultra 7 270HX Plus / Core Ultra 9 290HX Plus

GPU：GeForce RTX 5060 / 5070 / 5070 Ti / 5080 / 5090 Laptop GPU

メモリー：最小16GB DDR5、最大64GB DDR5

ストレージ: 最小1TB PCIe Gen5 SSD、最大4TB PCIe Gen5 SSD×3

ディスプレー：16インチ WQXGA非光沢OLED 240Hz、True Black 500

最大240W TPP

製品サイズ：幅365×奥行290×高さ21.6～28.5mm

重さ：3.4kg

・Alienware 16X Aurora

「Auroraデザイン」を継承した本機は、デザインとパフォーマンスのバランスを重視するユーザーに向けた16インチモデル。

高精度な冷却機能である「Cryo-Chamber」構造やデュアルファン、銅製ヒートパイプにより、最大155W TPPという高出力を維持しながら、静音性と冷却効率を両立させている。

CPU：インテルCore Ultra 7 270HX Plus / Core Ultra 9 290HX Plus

GPU：GeForce RTX 5060 / 5070 / 5070 Ti Laptop GPU

メモリー：最小16GB DDR5、最大64GB DDR5

ストレージ：最小1TB PCIe Gen4 SSD、最大2TB PCIe Gen4 SSD×2

ディスプレー：16インチ WQXGA非光沢OLED 240Hz、True Black 500

製品サイズ：幅356.98×奥行265.43×高さ19.2〜23.4mm

重さ：約2.61kg

・Alienware 27 240Hz QD-OLEDモニター (AW2726DM)

高解像度と高速応答を実現させたQD-OLEDのモニター。0.03ms（MPRT）という応答速度を実現しているほか、DCI-P3 99%の広色域とQHD解像度により、ゲームだけでなく本格的なクリエイティブ作業にも対応する。

ディスプレー: 27インチQD-OLED、QHD、DCI-P3 99%、200nits、HDR 10

リフレッシュレート: 最大240Hz

応答速度：0.03ms (MPRT)

アイケア機能：TÜV ★★★認定、ブルーライト軽減、ちらつき防止

インターフェース：電源、HDMIx2 (HDCP 1.4/HDCP2.3)、Display Port x1 (HDCP 1.4 and HDCP 2.3) Audio Jack