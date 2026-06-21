『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

「たまには、ちゃんとしたものを作って食べたいけど、ついつい買ったもので適当に済ませてしまう」

忙しい現代人に共通の悩みかもしれません。食材を切るだけじゃなく、鍋を見張って、茹で具合を確かめて、また煮込んで、調味料を調整して……料理は、手間の連続。時間のない平日は、栄養よりもラクさを取ってしまうことが、僕はあります。

一人暮らしの僕でもそうなのですから、家族分の食事となると、なおさら大変でしょう。じゃあ、簡単に・時短で・コスパよく、手作りのおいしい料理を作れてしまう方法って、ないものでしょうか。

そう思っていろいろ探してみたところ「これ、いいな！」と思う調理マシンがあって、思わず手に取ってしまいました。ジャンルとしては「自動調理ポット」なのですが。使ってみると、実際とても良い。QOLが明確に上がりました。具材ゴロゴロのスープも、なめらかなポタージュスープも思いのままに作れて、毎日の食卓が一気に「ちゃんとした感じ」になります。

これ、食事の準備に苦労している人なら、ぜったい欲しくなっちゃうと思うんですよね。

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