7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」情報まとめ 第35回
ゲームに合わせて音を最適化！「Arctis GameBuds」ワイヤレスイヤホンはこれ一台で完璧
2026年07月02日 19時30分更新
ガジェット好きだと、「スペックや特徴はネットで見て知ってるけど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特に軽いマウスなどは持ってみないと、その本当のよさは実感しにくいところ。
そこで7月4日（土）に開催するアスキー主催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、ゲームプレイや配信環境をアップグレードする、この夏大注目の"推しガジェット"を会場に豊富に揃えました。実際にじっくりと触っていただける展示コーナーをご用意して、皆さんをお待ちしています！
この記事では、その中から編集部員が毎日のように使っているワイヤレスイヤホン「Arctis GameBuds」をご紹介します！
100種類以上のゲームに対応！ 音を自分好みに「着替える」楽しさ
ゲーム向け機能がたっぷり詰まっているのに、スマホとの連携も完璧っていう「分かってる」イヤホンなんです！PC、ゲーム機、スマホをシームレスに行き来できるから、毎日がもっと便利になっちゃいますよ。
ポイント①：ゲームごとの「最適音」がすぐ手に入る
専用アプリに100種類以上のプリセットがあるから、難しい設定なしでゲームにぴったりの音を楽しめるんです！そのゲームの良さを一番引き出せる音で遊べるって、贅沢ですよね。
ポイント②：ゲームもスマホもこれ一台で完璧
低遅延なゲーム接続とBluetooth、両方対応しているのがとにかく便利！ゲームが終わったらそのままスマホで音楽を聴いたり、移動中もずっと使っていたくなる万能さんなんです。
ポイント③：どこでも自分だけの静かな空間を作れる
ノイズキャンセリングと外音取り込みを自由に切り替えられるから、どんな場所でも快適！自宅で集中したいときも、外で安全に歩きたいときも、これさえあれば安心なんです。
7月4日（土）は秋葉原に！
Arctis GameBudsの実物を触りに来てください
ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。
だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！
この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。
編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。
7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！
略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！
もちろん初心者大歓迎です!!
ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」
今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！
ぜひ「GPS」と呼んでください！
2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階
入場・観覧無料
最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！
今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。
知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。
さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
会場紹介
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
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