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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第96回

カシオ計算機「SXC-1」

演奏できない俺でも楽勝で音楽が作れる！スタンドアロン型サンプラーが楽しすぎた

2026年07月10日 19時00分更新

文● ドリまつ／ASCII　編集● ASCII

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カシオ計算機 SXC-1

音楽のセンスがない俺でも音楽を奏でられる直感的スタンドアロン型サンプラー

『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　かつて、諦めた夢の1つ。それは作曲です。

　楽器の練習に挑戦しては挫折し、挑戦しては挫折し（俺だ）。

　音楽理論を前に「自分には音楽のセンスがないんだ」と諦めてしまった経験、ありませんか（……俺だ！）。

　それでも、心に響く曲を聴くたびに、「自己満でもいいから、いつか自分だけの音楽を作ってみたい」という気持ちが、消えることなくずっとくすぶっているのです（……俺だけ？）。

　ちょっとした作業で、かんたんに音楽が作れたら、楽しいだろうなあ！　と、想像してはみるものの、想像するだけで終わる。そんな都合の良いものなんて、無いだろうなと寂しくなる（……そんな人、俺以外にもいますよね？）

　しかし、時代は変わりました。

　そんな長年の夢を、驚くほどあっさりと叶えてくれる、魔法のようなガジェットに出会ってしまったのです。

次ページ：演奏できなくても作曲できる夢のサンプラー！
カシオ計算機 SXC-1

カシオ計算機「SXC-1」

　それが、カシオ計算機のスタンドアロン型サンプラー「SXC-1」です。

　楽器が弾けなくても、コード進行などの難しい知識が一切なくても、思いのままにパッドを叩くだけで、自然と音楽が奏でられる。まさに、一度は諦めてしまった夢の続きを、テクノロジーの力で見させてくれる機材なのです！（俺、歓喜！）

　本体には、ドラムの1ショットやメロディのループ、面白い効果音など、あらかじめ208種類もの音源が内蔵されています。面倒な設定は一切不要で、買ったその日から、すぐに音楽制作の楽しさに没頭できます。

　「楽器の演奏ができない俺でも、楽勝で音楽が作れる！」と、時間を忘れてパッドを叩き続けてしまうこと間違いなし。こんな楽しい機材を作ってくれたカシオに感謝したくなる、俺史上最高の、推しガジェットです。

　次のページからは、このSXC-1が、どのようにして楽器が弾けない俺の夢を叶え、音楽が作れる喜びを与えてくれたのか、具体的に解説していきます。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】これが私的My推しガジェット

私がSXC-1を推す3つの理由
1）買ったその日から作曲を楽しめる
2）208種の音源と16個のパッド
3）視覚的に確認できる画面搭載

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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