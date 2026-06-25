『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

子どもが寝たあとのリビング。ようやく訪れた夫婦だけの自由時間に、映画やライブ映像を楽しみたいと思っても、どうしても気になるのが「音量」です。

せっかく寝かしつけたのに、アクションシーンの爆発音や、ライブ会場に沸き起こる歓声で起きてしまうんじゃないかと、手にはテレビのリモコンを握りしめたまま指は常に音量ボタンに掛けっぱなし。そんなことを気にしながら映画を観ても、100％楽しめるかといわれると疑問です。

今回ご紹介するのは、そんな悩みを即解決してくれる音響ガジェット。しかも、夜の静けさを保ったまま、夫婦で同じ映画を楽しめちゃう一品です。

寝静まった家族に迷惑をかけずに、夜の映画やライブ映像視聴を存分に楽しみたい、そんな願いを叶えてくれるのが、ゼンハイザーの「RS 275」。RS 275は、「RS 275 テレビ用ヘッドホン」と「BTA1 テレビ送信機」がセットになったワイヤレステレビリスニングシステムです。

「夜だから音量を我慢する」のではなく、「夜だからこそ最高の音で楽しむ」。RS 275は、そんな理想の視聴環境を実現してくれる救世主です。

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