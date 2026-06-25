万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第85回
ゼンハイザー「RS 275」
寝かしつけ後の夫婦時間に、Auracastで子供を起こさず大音量で映画鑑賞できるなんて最高すぎる
2026年06月25日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
子どもが寝たあとのリビング。ようやく訪れた夫婦だけの自由時間に、映画やライブ映像を楽しみたいと思っても、どうしても気になるのが「音量」です。
せっかく寝かしつけたのに、アクションシーンの爆発音や、ライブ会場に沸き起こる歓声で起きてしまうんじゃないかと、手にはテレビのリモコンを握りしめたまま指は常に音量ボタンに掛けっぱなし。そんなことを気にしながら映画を観ても、100％楽しめるかといわれると疑問です。
今回ご紹介するのは、そんな悩みを即解決してくれる音響ガジェット。しかも、夜の静けさを保ったまま、夫婦で同じ映画を楽しめちゃう一品です。
寝静まった家族に迷惑をかけずに、夜の映画やライブ映像視聴を存分に楽しみたい、そんな願いを叶えてくれるのが、ゼンハイザーの「RS 275」。RS 275は、「RS 275 テレビ用ヘッドホン」と「BTA1 テレビ送信機」がセットになったワイヤレステレビリスニングシステムです。
「夜だから音量を我慢する」のではなく、「夜だからこそ最高の音で楽しむ」。RS 275は、そんな理想の視聴環境を実現してくれる救世主です。
■Amazon.co.jpで購入
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第84回
デジタル【キーボード】レトロだけど中身はいまどき、まるで「70年代のアメ車の皮を被った自動運転車みたい」
-
第83回
PC3万円のミニPC！価格だけならマジ優勝、これをどう使うのかで俺達が試される
-
第82回
トピックスマジすげぇ、イギリス発のゲーミングチェア 腰をピッタリ包むようにフィットして感動
-
第81回
家電ASCII我が家の食卓を激変させた「自動調理ポット」！ これはガチでオススメですよ
-
第80回
デジタルRazerが分離型キーボードに殴り込み！実際に使いやすいのか気になったのでレビュー！
-
第79回
PC天板も傾く昇降デスク、立ったままでも正しい姿勢を保持できるのが最高だ！
-
第78回
スマホ燃えにくい半固体電池セル採用のMagSafeモバイルバッテリー、発火リスクが低く、熱くなりにくい
-
第77回
トピックス身につけてえ。バッグにつけておきたい、デジタルで好きな画像・動画を表示できる缶バッジ
-
第76回
自作PC”魅せる”為のPCケース！フィギュアを飾る専用スペースを設けてあるケースはこれ以外に見たことがない
-
第75回
デジタル【6000円切り】価格が壊れたゲーミングマウス、LEDに加えてなんと液晶付き
- この連載の一覧へ