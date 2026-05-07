Amazonセール情報大紹介！ 第1722回
もう、出しっぱなしでいい。空気清浄機・ヒーター・扇風機がこれ1台。ダイソンの1台3役が今だけ52,900円
2026年05月07日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dyson Purifier Hot + Cool Gen1（HP10 WW AM）をチェック！
Dysonの空気清浄ファンヒーター「Dyson Purifier Hot + Cool Gen1（HP10 WW AM）」がAmazonタイムセール対象。参考価格59,950円のところ、12％オフの52,900円で販売中。
空気清浄機って、結局なんだかんだ一年中出しっぱなし。花粉が終わっても梅雨の部屋干しで使うし、夏は空気を回したくなる。だったら、そこに扇風機もヒーターも合体させちゃうほうがラク。Dysonの「Purifier Hot + Cool Gen1」は、まさにそんな感じの1台だ。いまAmazonでタイムセール対象になっている。
①羽根なしだから置きやすい
高さは約76.4cm、幅と奥行きは約24.8cm。縦長デザインで、扇風機のように羽根まわりの場所を大きく取らない。羽根がない構造なので、子どもやペットがいる部屋でも使いやすい。
②1台3役で一年中使える
冬はヒーター、夏は扇風機、一年中は空気清浄機として使えるモデル。HEPAフィルターと活性炭フィルターを搭載し、花粉やハウスダスト、ニオイにも対応する。空調家電をまとめたい人には扱いやすい1台だ。
③フィルター交換だけで済む
フィルターは交換式で、交換目安は約5年に1回。こまめに掃除するタイプではなく、定期的なお手入れを減らしやすい。本体ディスプレイでは空気の状態も確認できる。
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