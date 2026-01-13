Amazonセール情報大紹介！ 第1023回
2万円台で選べるダイソン。ベストセラー1位「V8 Origin」が34％オフ
2026年01月13日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dyson（ダイソン）コードレス掃除機「Dyson V8 Origin（SV25 RD2 AM）」登場！
Dyson（ダイソン）のコードレス掃除機「Dyson V8 Origin（SV25 RD2 AM）」がAmazonタイムセール対象となっています。現在、参考価格40,700円から34%オフの26,985円で販売中です。
コードレスの手軽さと、しっかりした吸引力を両立したい人に向けたモデルが、このV8 Origin。Amazonのスティッククリーナーカテゴリでベストセラー1位を獲得しており、レビュー評価は星4.1（1,364件）と安定した支持を集めています。
今回のセールでは2万円台まで価格が下がり、ダイソンを導入したい人にとって現実的な選択肢に。床掃除はもちろん、ツール交換で布団や車内にも対応し、日々の掃除の手間を軽くしてくれる1台です。
Dyson（ダイソン）コードレス掃除機「Dyson V8 Origin（SV25 RD2 AM）」の魅力
① ダイソン デジタルモーター V8による安定した吸引力
毎分最大107,000回転のダイソン デジタルモーター V8と、2 Tier Radial サイクロンを搭載。ゴミを効率よく空気から分離し、微細なホコリから大きなゴミまで吸引力が落ちにくい設計です。
② 床から布団・車内まで対応する1台3役
ナイロンフェルトで覆われた全幅サイズのローラーが大きなゴミを捕らえ、カーボンファイバーブラシが微細なホコリを取り除きます。ツール交換でスティッククリーナーとして使えるほか、布団や車内などの掃除にも対応。家の中の掃除を1台でこなせます。
③ 扱いやすさを意識した設計
最長40分の運転時間（条件あり）に加え、毛絡み防止スクリューツールを付属。ゴミに触れずに捨てられるクリアビン構造や、ウォッシャブルフィルターなど、日々の手入れもシンプルです。
お買い得価格で手に入る！
「Dyson V8 Origin」は、ダイソンの吸引力とコードレスの扱いやすさをバランスよく備えたエントリーモデルです。床掃除はもちろん、布団や車内まで1台で対応でき、掃除の手間を減らしてくれる設計が魅力です。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
