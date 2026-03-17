ダイソン掃除機が半額。1.9kgの軽量「Digital Slim」が34,040円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】

Dyson コードレス掃除機「Dyson Digital Slim Origin（SV18 FF OR2 AM）」をチェック！

Dysonのコードレス掃除機「Dyson Digital Slim Origin（SV18 FF OR2 AM）」がAmazonタイムセール対象。参考価格67,980円のところ、50％オフの34,040円で販売中。

重たい掃除機を出すのが面倒で、掃除の回数が減っていないだろうか。Dyson Digital Slimは約1.9kgの軽量モデルで、気になったときに手に取ってそのまま部屋を一通り掃除しやすいコードレス掃除機だ。スティックのまま床を掃除しつつ、ハンディに切り替えて棚まわりや車内まで流れで使える。

軽さと取り回し

本体質量は約1.9kg。床の掃除だけでなく、棚の上や家具のすき間などにもそのまま持ち上げて動かしやすい重さに収まっている。コードがないため部屋を移動するときに差し替えを考える必要がなく、気づいた場所から順に掃除を進めていける。

液晶表示で状態を確認

本体の液晶ディスプレイに吸引モードや残りの運転時間が秒単位で表示される。フィルターの手入れ時期や詰まりの知らせも出るため、使っている途中で状況を確認しやすい。掃除を続けるか充電に戻すかの判断がしやすい仕様になっている。

Slim Fluffyヘッドと付属ツール

Slim Fluffyクリーナーヘッドはブラシバーの端までゴミをかき出す構造で、壁ぎわのホコリも取り込みやすい。隙間ツールやコンビネーションノズルも付属し、床だけでなく家具まわりや車内など用途に応じてそのまま使い分けられる。