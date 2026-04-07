ダイソン、まだ高いと思ってる？ 型落ちで2万円台、“この価格ならアリ”な1台

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】

Dyson コードレス掃除機「Dyson V8 Origin（SV25 RD2 AM）」をチェック！

Dysonのコードレス掃除機「Dyson V8 Origin（SV25 RD2 AM）」がAmazonタイムセール対象。参考価格40,700円のところ、35％オフの26,500円で販売中。

安いコードレスを買ってみたけど、思ったより吸わない。そうなると、次はもう少しちゃんとしたのにしようかな、とはなる。ダイソンは気になるけど、やっぱり値段で迷う。今回は、そのあたりを考え直せる価格。

やっぱり吸引力が違う

ダイソン デジタルモーター V8を搭載していて、しっかり吸い取る力がある。ナイロンフェルトのローラーで大きなゴミを拾いながら、カーボンファイバーブラシで細かいホコリにも対応する構造。安いコードレスで物足りなさを感じた人だと、この違いは分かりやすい。

1台でいろいろ使える

スティックとして床掃除に使えるだけでなく、ハンディとして車内や布団にも使える。毛絡み防止スクリューツールも付いていて、髪の毛やペットの毛も絡みにくい構造。場所ごとに掃除機を分けなくていいのは、思っているより楽。

気になったときにすぐ使える

コードレスで取り回しやすく、最長40分の運転時間に対応。収納ブラケットに置いたまま充電できるので、使いたいときにすぐ手に取れる。掃除のハードルが下がると、使う頻度も自然と上がる。