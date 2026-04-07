Amazonセール情報大紹介！ 第1596回
ダイソン、まだ高いと思ってる？ 型落ちで2万円台、“この価格ならアリ”な1台
2026年04月07日 17時00分更新
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【Amazonタイムセール】
Dyson コードレス掃除機「Dyson V8 Origin（SV25 RD2 AM）」をチェック！
Dysonのコードレス掃除機「Dyson V8 Origin（SV25 RD2 AM）」がAmazonタイムセール対象。参考価格40,700円のところ、35％オフの26,500円で販売中。
安いコードレスを買ってみたけど、思ったより吸わない。そうなると、次はもう少しちゃんとしたのにしようかな、とはなる。ダイソンは気になるけど、やっぱり値段で迷う。今回は、そのあたりを考え直せる価格。
やっぱり吸引力が違う
ダイソン デジタルモーター V8を搭載していて、しっかり吸い取る力がある。ナイロンフェルトのローラーで大きなゴミを拾いながら、カーボンファイバーブラシで細かいホコリにも対応する構造。安いコードレスで物足りなさを感じた人だと、この違いは分かりやすい。
1台でいろいろ使える
スティックとして床掃除に使えるだけでなく、ハンディとして車内や布団にも使える。毛絡み防止スクリューツールも付いていて、髪の毛やペットの毛も絡みにくい構造。場所ごとに掃除機を分けなくていいのは、思っているより楽。
気になったときにすぐ使える
コードレスで取り回しやすく、最長40分の運転時間に対応。収納ブラケットに置いたまま充電できるので、使いたいときにすぐ手に取れる。掃除のハードルが下がると、使う頻度も自然と上がる。
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