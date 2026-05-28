トヨタ新型「ハイラックス」発売！ 仕事もアウトドアも似合う、500kg積める頼れる相棒

トヨタ、新型「ハイラックス」を5月28日に発売

トヨタ自動車は5月28日、ピックアップトラック「ハイラックス」をフルモデルチェンジし、同日発売した。価格は「Z」が498万800円、「Z“Adventure”」が550万円。いずれも5人乗り、パートタイム4WD、2.8Lディーゼルエンジン、6速オートマチックトランスミッションの組み合わせとなる。

ハイラックスは1968年の初代誕生以来、世界190以上の国と地域で販売されてきたモデル。日本市場でも、品質・耐久性・信頼性を強みに、仕事からアウトドアまで幅広い用途に対応するモデルとして展開されてきた。新型では、歴代モデルから受け継いできたタフさを軸に、デザイン、走行性能、安全・安心機能、コネクティッド機能を進化させている。

デザインのキーワードは“Cyber SUMO”

新型ハイラックスのエクステリアは、力強さと先進性を融合させたスタイルに刷新された。デザインのキーワードは“Cyber SUMO”。力士の「立ち合い」から着想を得たフロントビューとし、オーバーフェンダー、ラジエーターグリル、バンパーの造形によって、安定感のあるたたずまいと力強い存在感を表現している。

グレードは、ベースとなる「Z」と、より個性とタフさを際立たせた「Z“Adventure”」を用意する。Z“Adventure”では、タフさを強調するフロントロアバンパーガーニッシュや、マッシブな印象を高めるスポーツバーなどを採用。

インテリアには、悪路走行時でも車両の姿勢を把握しやすい水平基調のインストルメントパネルを採用した。12.3インチセンターディスプレイを独立配置し、視線移動を抑える構成としている。運転操作に必要なスイッチ類はコンソール下部に集約し、ナビゲーションやエアコン操作との区分を明確にすることで、視認性と操作性にも配慮した。

500kg積めるデッキと、悪路に強い走行性能

ボディサイズは全長5325mm、全幅1885mm、全高1865mm。1ナンバーサイズのボディに、キャビンから独立したデッキスペースを備える。最大積載量は500kgで、フラットな床面を持つデッキスペースにより、仕事道具やアウトドア用品など多くの荷物を積み込めるパッケージとしている。

使い勝手の面では、テールゲート開口時の地上高を845mmとし、左右のリヤクォーターパネルにデッキステップを設定した。荷台に手を伸ばしやすくすることで、荷物の積み下ろしをしやすくしている。

走行性能では、伝統のラダーフレーム構造とパートタイム4WD機構を採用する。パワートレーンには2.8L直噴クリーンディーゼルエンジン「1GD-FTV」を搭載し、6速オートマチックトランスミッション「6 Super ECT」と組み合わせた。マルチテレインセレクトやマルチテレインモニターも標準装備し、さまざまな路面状況での走破性を高めている。

また、フレームサイドレール断面の板厚増加や、フロアパネルのスポット溶接打点追加により、車両全体の剛性バランスを追求。サスペンションのスプリングレートやショックアブソーバーの減衰力も見直し、オフロードでの力強さに加え、オンロードでの乗り心地や操縦安定性の向上も図った。

安全機能とコネクティッド機能も拡充

新型ハイラックスでは、安全・安心装備やコネクティッド機能も強化している。Toyota Safety Senseでは、一般道でのステアリング操作やブレーキ操作を支援するプロアクティブドライビングアシストを備えるほか、プリクラッシュセーフティでは交差点右折時の対向直進車、右左折時の対向方向からの横断歩行者を検知する機能を追加した。

コネクティッド機能では、DCMを通じて車両がセンターと常時接続する。12.3インチHDディスプレイのディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusを備え、最新の地図や交通情報を活用できる。エアバッグ作動時に自動でオペレーターへ接続するヘルプネットにも対応。

歴代ハイラックスが培ってきたタフさを受け継ぎながら、デザイン、走り、安全機能、コネクティッド機能までまとめて現代化した新型ハイラックス。仕事にも遊びにも荷物が多い人にとって、かなり頼もしい一台といえそうだ。