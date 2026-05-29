三菱「パジェロ」復活へ！ 7年ぶりに帰ってくる“伝説のクロカンSUV”、2026年秋に世界初公開

三菱自動車の象徴「パジェロ」が7年ぶりに復活へ

三菱自動車は5月29日、新型クロスカントリーSUVの車名を「パジェロ」に決定し、2026年秋に世界初公開すると発表した。日本仕様のパジェロは2019年に生産終了しており、国内では7年ぶりの復活となる。

パジェロは、三菱自動車を象徴するモデルとして知られるクロスカントリーSUV。初代モデルは1982年に発売され、クロスカントリー4WD車の走破性と乗用車の快適性を融合した新コンセプトのRVとして登場した。以降、4世代にわたり世界170以上の国と地域で累計325万台以上を販売している。

ダカールラリー通算12勝、90年代RVブームを牽引

パジェロは、世界一過酷なラリーとされるダカールラリーに1983年から参戦し、7連覇を含む通算12勝を記録。悪路走破性や操縦安定性、信頼耐久性を実証してきたモデルでもある。

国内では1990年代のRVブームを牽引し、アウトドアレジャー文化の普及にも大きく貢献した。派生モデルとして「パジェロミニ」「パジェロジュニア」「パジェロイオ」も展開され、パジェロの名は本格クロカンSUVの枠を超えて、幅広いユーザーに親しまれてきた。

新型は「トライトン」のラダーフレームをベースに開発

2026年秋に世界初公開される新型パジェロは、高い堅牢性を備えるピックアップトラック「トライトン」のラダーフレームをベースに改良を施す。さらに、キャビンや前後サスペンションなどを専用開発することで、悪路走破性に加えて、上質で快適な乗り心地の実現を目指すという。

三菱自動車は新型パジェロについて、同社の冒険心と挑戦心を象徴する新たなフラッグシップモデルとして開発を進めているとしている。ティザーサイト（https://www.mitsubishi-motors.co.jp/lineup/pajero/teaser/）では「PAJEROがもう一度、走り出す」と告知しており、今後の続報にも注目が集まりそうだ。