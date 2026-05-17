残クレでクルマを買いたい！ 契約前に絶対に知っておきたいメリットと落とし穴

スマホの世界でも話題になっている「残クレ」こと、残価設定型クレジットローン。

この仕組み自体は結構前からあるのですが、最近知った人の中には「残クレってなに？ 半額払わなくていいの？」など、疑問がある人も多いかと思います。今回は「残クレ（残価設定型クレジット）」について、その仕組みと絶対に知っておくべきメリット・デメリットを解説します。

「月々の支払いが安くなる」という魅力的なフレーズをよく耳にしますが、契約してから「こんなはずじゃなかった……」と後悔しないためには、仕組みを正しく理解することが何より大切なのです。

そもそも残クレとは？

残クレとは、数年後（一般的には3～5年後）のクルマの買取保証額（＝残価）をあらかじめ設定し、車両本体価格からその「残価」を差し引いた分の金額だけを分割して支払うローンのことです。先に買い取り価格を決められて、基本的には数年後にその金額で買い取るので、本体価格との差額を払ってね、というシステムです。

たとえば、300万円の新車を購入し、5年後の残価が100万円と設定された場合、月々のローンで支払うのは差額の「200万円」のみということになります。もちろん金利もかかってきますが、それはのちほど説明します。

そして、ローン最終回（3年後や5年後）を迎えた際、以下の3つの選択肢からその後どうするのかを決めることになります。

・新しいクルマに乗り換える（車両を返却して相殺）

・クルマを返却する（車両を返却してローン終了）

・そのまま乗り続ける（残価の100万円を一括、または再分割で支払って買い取る）

一見してオトクな買い方で実際オトクな場合もあるのですが、一方でデメリットも存在します。

残クレを使う3つのメリット

まずは、多くのユーザーが残クレを選ぶ理由となる、大きなメリットを3つ紹介します。

メリット1 月々の支払額を大幅に抑えられる

通常のフルローンと違い、車両価格の全額ではなく「残価を差し引いた金額」を分割するため、毎月の返済額をぐっと安く抑えることができます。「予算的には厳しいけれど、ワンランク上の車種やグレードに乗りたい」という希望を叶えやすいのが最大の魅力です。

メリット2 常に最新モデルに乗り換えられる

3～5年という短いサイクルで乗り換えを前提に予定を組めるため、車検のタイミングやライフスタイルの変化（結婚、出産など）に合わせて、常に最新の安全装備や燃費性能を備えた新車に乗り換えられます。

メリット3 将来の下取り価格（残価）が保証されている

中古車市場の相場は常に変動するため、普通なら数年後に愛車がいくらで売れるかはわかりません。しかし残クレなら、あらかじめ契約時に残価が「保証」されています。仮にその車種の人気が落ちて市場価値が下がっても、規定の条件さえ満たしていれば、“原則として”追加の支払いは発生しません。

残クレを使う3つのデメリット

残クレは良いことだけではありません。契約前に「ここだけは注意してほしい」という落とし穴やデメリットを、3つお伝えします。

デメリット1 走行距離やクルマの状態に「制限」がある

残価を保証するための条件として、契約時に「月間走行距離（例：1000km以内）」が定められています。これを超過すると、最終回に1kmあたりいくらというペナルティ（精算金）が発生します。

また、大きな傷やへこみ、事故による修復歴があったり、勝手なカスタマイズ（改造）をしたりすると、残価が下がって追加の支払いが必要になります。つまり「自分のクルマでありながら、気を使っていかにキレイに乗るか」が求められます。

デメリット2 金利の負担が、総額で見ると高くなりやすい

月々の支払いは安いですが、「据え置いている残価分（先ほどの例なら100万円）にも、しっかり金利がかかっている」点には注意が必要です。そのため、最終的にクルマを自分で買い取る（残価を支払う）場合、最初から通常のフルローンで組んだ時よりも、支払う金利の総額が高くなってしまうケースがあります。

デメリット3 クルマが「自分の資産」になりにくい

ローン期間中は、あくまでも販売店やローン会社に所有権があります。最終回でクルマを返却すれば手元には何も残らないため、ずっと残クレで乗り換え続ける場合、「一生ローンを払い続ける（クルマのサブスクリプションのような状態）」ことになります。

【まとめ】常に新しいクルマに乗りたい人向け

残クレは万能ではなく、ユーザーの乗り方によって向き・不向きがはっきり分かれるシステムです。

【残クレに向いている人】

・3～5年の短いサイクルで、常に新しいクルマに乗り換えたい人

・街乗りや週末のレジャーが中心で、走行距離がそこまで伸びない人

・クルマをぶつけたり汚したりせず、大切にキレイに乗れる人

・頭金などの初期費用や、月々の負担をまずは抑えたい人

【残クレが向いていない人】

・1台のクルマに愛着を持って長く（7～10年以上）乗り続けたい人

・通勤や長距離ドライブなどで、走行距離が非常に多い人

・自分好みにゴリゴリとカスタマイズを楽しみたい人

・金利を含めた「トータルの支払総額」を1円でも安く抑えたい人

残クレを利用する際は「月々の支払額」だけで即決せず、必ず「走行距離の制限は自分のライフスタイルに合っているか」「据え置き分を含めた金利総額はいくらか」をシミュレーションしてから契約することをオススメします。

仕組みを賢く利用すれば、充実したカーライフを送るための非常に強力なツールになりますよ！