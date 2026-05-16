あなたの街は大丈夫？ 交通事故データから読み解く“地域の危ないクセ”と身を守る防衛策

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日本の道路を走る際、誰もが気になるのが「どの地域で事故が多いのか」という事実です。交通事故のデータは、単に運転の荒さを映す鏡ではなく、その地域の人口密度、道路整備状況、そして意外な「県民性」までをも浮き彫りにします。

最新の警視庁の統計データ（2025年集計）を基に、事故が多い都道府県の傾向を読み解いていきましょう。少しでも交通事故防止の啓蒙になれば幸いです。

交通事故死者数ワーストランキング（2025年確定値）

まず、痛ましい結果である「死者数」に注目すると、人口の多い都市部や、走行速度が上がりやすい地域が上位に並びます。なお、人口は2025年の数値です。

第1位：神奈川県（人口約922万人）/139人

圧倒的な交通量と、歩行者・自転車の混在が要因

第2位：東京都（人口約1427万人）/134人

交通網の複雑さと、デリバリー等の二輪車事故が目立つ

第3位：北海道（人口約504万人）/129人

直線道路でのスピード超過や、冬道のスリップ事故

第4位：埼玉県（人口約737万人）/125人

都心への通過交通が多く、夜間の事故も多発

第5位：千葉県（人口約630万人）/122人

幹線道路の大型車利用が多く、重大事故に繋がりやすい

※警察庁「2025年中の交通事故死者数」参照

都会は「件数」、地方は「深刻度」

ランキングを見ると、神奈川や東京といった大都市圏が上位を占めています。これは単純に分母となる「交通量」が桁違いに多いためです。

一方で、人口10万人あたりの死者数（事故の深刻度）を見ると、滋賀県、高知県、大分県といった地方県がワースト上位に食い込んできます。地方では信号が少ない直線道路が多く、ついつい速度を出しすぎてしまう「速度超過」が、一度の事故を致命的なものにする傾向があります。

自動車同士だけじゃない！ 自転車事故とヒヤリハット

「車vs車」だけが事故ではありません。近年の傾向として注目すべきは、都市部での「自転車」や「特定小型原動機付自転車（電動キックボード）」の事故です。

自転車通学の事故：中高生の通学時事故では、群馬県や香川県が例年ワースト上位にランクインします。これは公共交通機関が限られる地域で、自転車が主要な通学手段となっている背景があるからです。

ヒヤリハット遭遇率：民間企業の調査（2025年）によると、ドライバーが「危ない！」と感じるヒヤリハット遭遇率は、神奈川県（82％）や大阪府（80％）が高くなっています。人口密集地では、予測不能な歩行者や自転車の飛び出しが多いことを示唆しています。

なぜその県は事故が多いのか？ 3つの要因

1.「名古屋走り」に代表される運転マナー

かつて愛知県が、平成15年から16年連続交通事故死者数ワースト1位になっていたように、地域特有の運転スタイル（強引な右折や車線変更）が事故を誘発するケース。

2.インフラと交通密度のミスマッチ

急激に人口が増えた地域で、道路整備が追いつかず、複雑な交差点や狭い路地が放置されているケース。

3.高齢化の影響

全国的に死者数は減少傾向にありますが、死者の半数以上は65歳以上の高齢者です。免許返納が進まない地方での運転ミスや、高齢歩行者の横断中の事故が課題となっています。

【まとめ】数字の裏にある「自分事」

ランキングで上位の県に住んでいるからといって、必ずしも絶望する必要はありません。2025年の全国の交通事故死者数は2547人と、昭和23年の統計開始以来で最少を記録しました。これは車の自動ブレーキ技術の進化や、道路標識の改善、そして私たちひとりひとりの意識向上の賜物です。

ですが、ランキングが教えてくれる教訓は明確です。

都市部では「多種多様な通行者（自転車・キックボード）」への警戒。地方では「速度の出しすぎ」と「交差点での一時停止」の徹底。

結局のところ、事故を避ける最強の手段は、「かもしれない運転」という古典的かつ究極の防衛策に集約されます。ハンドルを握るとき、あるいは横断歩道を渡るとき、このランキングの裏にある「地域の特性」を少しだけ思い出してみてください。