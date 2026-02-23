300万以下で買えるオススメ新車ミニバン3選

本稿のテーマは、300万円（税込）以内で買える新車のミニバン。300万円以下の予算で狙えるミニバンは、近年、車両価格の上昇により「コンパクトミニバン」が中心となってきましたが、実はミドルサイズの一部グレードも新車で射程圏内に入ります。

2026年2月現在の最新情報を踏まえ、税込・新車で買える厳選の3台をご紹介します。

「燃費・取り回し・安全」の三拍子が揃った優等生

トヨタ「シエンタ」

現在、新車で300万円以下のミニバンを探すなら、最も選択肢が豊富で現実的なのがトヨタの「シエンタ」です。2022年のフルモデルチェンジ以降、北欧家具のようなオシャレなデザインと高い実用性で、圧倒的な人気を誇ります。

・価格 約208万円～（ガソリン車・ハイブリッド車の一部）

・300万円以内での狙い目

ガソリン車：最上位グレード「Z」が約277万円

ハイブリッド車：中間グレード「G」の2WDモデルが約281万円

おすすめポイント

・圧倒的な燃費：ハイブリッドモデルなら、WLTCモードで28km/Lを超える驚異的な数値を叩き出します。

・低い乗降口：地面からフロアまでが非常に低く、小さなお子様やご年配の方も安心して乗り降りできます。

「ちょうどいい」がさらに進化した最新モデル

ホンダ「フリード」

2024年にフルモデルチェンジしたばかりの現行モデルです。シエンタよりも少し四角いフォルムで、車内の頭上空間にゆとりがあるのが特徴です。

・価格 約251万円～（ガソリン車「AIR」など）

・300万円以内での狙い目

ガソリン車：標準モデル「AIR」の2WDモデルが約262万円。最上位モデルのCROSSSTARも約297万円

ハイブリッド（e:HEV）：300万円を少し超えますが、「AIR」の2WDが約302万円

おすすめポイント

・2列目の快適性：6人乗り仕様を選べば、2列目が独立した「キャプテンシート」になり、車内の移動（ウォークスルー）が非常にラクです。

・最新の安全装備：最新の「Honda SENSING」が標準装備されており、運転支援機能が充実しています。

「広さ」を諦めない！ ミドルサイズの王道

日産「セレナ」

「コンパクトサイズでは少し狭い」という人はコレ！ ミドルサイズミニバンの雄、セレナのガソリン車（2WD）であれば、新車でも300万円以下で購入できます！

・価格 約272万円～（ガソリン車「X」「XV」グレード）

・300万円以内での狙い目

ガソリン車：ベースグレードの「X」が約272万円。装備が充実した「XV」も約299万円

おすすめポイント

・圧倒的な広さ：上記2台と異なり、3列目まで大人がゆったり座れる本格的な広さがあります。

・デュアルバックドア：うしろのドア（リアハッチ）が半分だけ開くため、狭い駐車場でも荷物を出し入れできて非常に便利です。

・プロパイロット：高速道路での運転をサポートする技術が、ガソリン車でもグレードによって標準搭載されています。

【まとめ】300万円以下のミニバンの選び方

3台とも300万円以内で買えるとはいえ、クルマのキャラクターが違うので、迷ってしまうかもしれません。そんなときは何を重視するのかを考えましょう。

重視するポイント／オススメの車種

●燃費と経済性／トヨタ シエンタ（ハイブリッドが狙える）

●最新モデルと使い勝手／ホンダ フリード（2024年登場の最新型）

●室内の広さと多人数乗車／日産 セレナ（広々とした室内空間）