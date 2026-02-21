公道は油断できない！ 「こんな運転は嫌だ！ ランキングTOP5」

SNSやネット掲示板で、ドライバーたちが「これだけはやめてくれ！」と悲鳴を上げている「こんな運転は嫌だ！ TOP5」をまとめました。

安全運転への意識が高まっている2026年現在、特に批判が集まっている行為をランキング形式で紹介します。

迷惑運転ワーストランキング TOP5

第5位 強引な割り込み・合流を譲らない

無理やり入り込んでくる、あるいはファスナー合流（交互合流）を頑なに拒む行為です。「自分さえ良ければいい」という自分勝手な姿勢が透けて見えるため、精神的なストレスを与えるのが嫌われる理由です。

SNSの声：「1台入れたところで到着時間は変わらないのに」「合流地点での意地悪、誰の得にもならないよ」

第4位 追い越し車線をひたすら走り続ける

高速道路で、追い越すわけでもないのに右側の車線をマイペースに走り続ける行為です。後続が詰まって渋滞の原因になるほか、左からの追い越しを誘発して危険を招きます。また、追い越したらすみやかに左車線に戻りましょう。

SNSの声：「頼むから追い越し終わったら左に戻って……」「後ろが大行列なのに気づかない鈍感力が怖い」

第3位 スマホを見ながらの「ながら運転」

信号待ちでの出遅れや、走行中のフラつきの元凶です。外から見ても視線が下を向いているのが丸わかりで、周囲に「あの車は危ない」と警戒させます。ソシャゲもLINEの通知も、運転しているときくらいは我慢しましょう。

SNSの声：「信号が青になっても動かない車、だいたいスマホ見てる」「スマホ見るなら停車して！」

第2位 ウィンカーを出さない・出すのが遅い

「曲がる直前に出す」「そもそも出さない」というステルス運転。周囲が予測できない行為であり、事故に直結します。「周りは自分のことをわかってくれない」という前提で運転しましょう。

SNSの声：「ウィンカーはオプションじゃない、標準装備だぞ」「ブレーキ踏んでからウィンカー出すのは順番が逆！」

第1位 あおり運転（車間距離の詰めすぎ）

堂々の不名誉な第1位に輝いたのは、SNSで最も投稿が多く、ドラレコ映像が拡散されまくっている「あおり運転」です。単純に恐怖を感じるだけでなく、前の車が急ブレーキを踏んだ際に衝突する危険性が極めて高いため選ばれました。

SNSの声：「ルームミラーいっぱいに後続車が映ると動悸がする」「車間距離は心の距離。開けすぎも良くないけど、ある程度の余裕を持ってほしい」

【まとめ】嫌われない運転を心掛けよう

ランキングに共通しているのは、「周囲への想像力の欠如」です。自分にとっては些細なことでも、相手にとっては命の危険や大きなストレスを感じる行為になり得ます。以下のポイントを心掛けて、楽しいドライブにしましょう！

●ウィンカーは早めに、意思表示を明確に。

●車間距離は「あおっている」と誤解されない程度に空ける。

●「お先にどうぞ」の精神で、心に余裕を。