その優しさがありがてえ！ クルマの運転中に嬉しくなる瞬間ランキングTOP5

運転中に、嬉しくなる瞬間ランキングTOP5

運転をしていると、ちょっとした気遣いや譲り合いに助けられることがある。ふと気持ちが和らぐ“道路上の優しさ”だ。

そんな、ドライバー同士の小さな思いやりが光る瞬間をランキングにまとめた。あなたの「あるある」も入っているだろうか？

第5位：車線変更時の“サンキューハザード”が返ってくる瞬間

合流地点や、店舗から出るクルマに道を譲ると、ハザード2〜3回点滅で「ありがとう」。定番だがうれしい。

かつてはクラクションで謝意を伝える人も多かったが、近年はすっかりサンキューハザードが定着した。

第4位：混雑する合流地点で、快く入れてくれる車

混雑した合流地点などで、こちらがウィンカーを出した瞬間に、速度を緩めて華麗にスペースを作ってくれるクルマ。

押し合いになりがちな場面で譲ってくれるその感じ、思った以上にありがたい。

第3位：対向車同士、譲り合って“ありがとう”の会釈

狭い道や工事区間で、どちらかが止まって相手に道をゆずる。そのときに軽く会釈したり、手を上げたりする仕草は、言葉以上に温かく感じる。

無言のコミュニケーションが成立し、スッと心に染みる瞬間だ。

第2位：ファスナー合流が美しく決まる瞬間

渋滞の出口や工事区間、バイパスとの合流地点などで、左右が1台ずつ交互に、スムーズに合流している。

誰も急がず、誰も無理をしない。リズムが揃った「完璧で理想的な合流」が成立しているときの“道路の一体感”がうれしい。

第1位：右折待ちで、対向車の“どうぞ先に”サイン

直進車両が列を成しており、右折のタイミングがつかめない。右折用信号もない交差点。「あー、なかなか曲がれないなあ……」などと思っていると、対向車がゆるやかに減速してチカッとパッシング。「行っていいぞ」と合図してくれる。

ほんの一瞬の配慮だが、ものすごくありがたい。本当なら、クルマを降りてお礼を言いに行きたいところだ。“思いやり運転”の象徴的な瞬間である。

おわりに

道路上で感じる優しさ。小さな思いやりが連鎖すれば、交通全体がより安全で心地よい空間になるのだろう。誰かの「うれしい瞬間」になれる運転を心がけたいものだ。