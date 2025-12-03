“地味に”イヤな危険運転ランキングTOP5

地味にイヤな危険運転ランキングTOP5
通勤などで、車を運転する機会はあるだろうか？
スピード違反や飲酒運転などの悪質な運転はニュースになるが、もっと遭遇の頻度が高く、事故を誘発する可能性を持った“地味にイヤな”危険運転もある。
そんな「地味イヤ危険運転」を、遭遇率と危険度でランキングにした。
第5位：左折時ふくらみ行為
遭遇率★★★★☆ 危険度★☆☆☆☆
大型車ではないのに、左折のときに一度右に膨らむ。ときには対向車線にはみ出すレベルの大胆さで膨らんでいる。
後続車から見ると、突然不自然な動きが入り、左折のタイミングが想定よりも一瞬後ろにずれるので「おっ！」となる。隣の直進レーンで、後ろから車幅の広い大型車が来ればぶつかる可能性もあり、実はけっこう危ない。
第4位：右左折時にしれっと車線変更
遭遇率★★★★☆ 危険度★★★☆☆
右左折しながら、しれっと隣の車線に移動する。ウィンカーは出さない。
後続車や直進車が減速しないとぶつかりそうになることもあり、よく見かける割には、危険度が高い。
第3位：車線変更禁止地点で車線変更
遭遇率★★☆☆☆ 危険度★★★☆☆
黄色い実線のある車線変更禁止地点で、車線を変更する。急加速して、周囲に車がいない場所まで移動してから、急ハンドルを切るパターンもある。
たいていの場合、周囲の車が気を遣って速度を緩めることになる。
第2位：左折車がいる状態で無理やり右折
遭遇率★★★☆☆ 危険度★★★★★
信号が黄色に変わる直前で、対向車線に左折する車がまだまだ列を成しているのに、「よし、いまならいけるっ！」みたいな感じで、右折しながらスピードを出して突っ込んでくる。
左折車がブレーキを踏むことを前提とした運転で、危険だ。事故寸前の状況を何度も見かけた。これをきっかけとして、本当に事故が起きる瞬間も目にしたことがある。
第1位：ノーウィンカー
遭遇率★★☆☆☆ 危険度★★★★☆
ウィンカーを出さずに車線変更、右左折。
せっかくのウィンカー、出さなければ意味はなし。
番外編：殿堂入りレベルの危険運転
殿堂入り：本当に見た危険運転①煽り運転
遭遇率★☆☆☆☆ 危険度★★★★★
ピッタリ張り付く、ハイビーム、車線変更で詰め寄る。急加速、急発進、急ハンドル。度を越えれば違反で済まず、刑事罰対象だ。
殿堂入り：本当にいる危険運転②窓からゴミ捨て
遭遇率★☆☆☆☆ 危険度★★☆☆☆
さすがにヤバすぎる。
殿堂入り：本当にいる危険運転③スマホ凝視運転
遭遇率★☆☆☆☆ 危険度★★★★★
なんか、動きが不自然だなー。と思って運転席の様子をちらっと見てみると、スマホを凝視。何かに熱中している様子。
殿堂入り：本当にいる危険運転④マンガ読み運転
遭遇率★☆☆☆☆ 危険度★★★★★
ハンドルの上に分厚いマンガを広げ、読みながら運転。
おわりに
こうした地味な危険運転たちは、ニュースで取り上げられることは少ないけれども、状況によっては重大な事故につながる可能性もあり、危ないことに変わりはない。これからの行楽シーズンや、年末年始の帰省、思わぬ事故には気をつけたいところだ。
