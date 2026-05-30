【23万円台→20万円台】RTX 5060搭載のMSI製15.6型ゲーミングノート、スマイルSaleで3万円オフ！

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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15」が販売中だ。過去価格は23万9800円だが、スマイルSaleにより13％オフの20万9800円で購入できる（5月29日時点）。

本製品は、インテル「Core i7-13620H」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5）、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

必要十分な性能を備えたゲーミングノート

ユーザーレビューを見ると、「初めてのゲーミングノートPCにちょうどいい」「仕事も遊びも現実的に使えるモデル」「最新ゲームを快適に遊ぶために必要な要素をしっかり押さえた一台」といった声が寄せられている。セール中は3万円オフの価格で購入できるため、欲しいと思ったら早めにチェックしておこう。