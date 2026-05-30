Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第403回
【23万円台→20万円台】RTX 5060搭載のMSI製15.6型ゲーミングノート、スマイルSaleで3万円オフ！
2026年05月30日 15時00分更新
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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15」が販売中だ。過去価格は23万9800円だが、スマイルSaleにより13％オフの20万9800円で購入できる（5月29日時点）。
本製品は、インテル「Core i7-13620H」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5）、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
必要十分な性能を備えたゲーミングノート
ユーザーレビューを見ると、「初めてのゲーミングノートPCにちょうどいい」「仕事も遊びも現実的に使えるモデル」「最新ゲームを快適に遊ぶために必要な要素をしっかり押さえた一台」といった声が寄せられている。セール中は3万円オフの価格で購入できるため、欲しいと思ったら早めにチェックしておこう。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】MSI ゲーミングノートPC Cyborg 15 GeForce RTX 5060 Core i7 13620H 15.6インチ メモリ 16GB SSD 512GB リフレッシュレート144Hz Windows11 Cyborg-15-B13WFKG-1172JP
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