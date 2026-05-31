180Hz駆動のREGZA製23.8型フルHDゲーミングディスプレー、タイムセールで1万7500円！

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REGZAの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、REGZAの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「RM-G245N」が販売中だ。参考価格は2万5300円だが、タイムセールにより17％オフの1万7500円で購入できる（5月29日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを採用する23.8型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms（GTG）、sRGB：99％、HDR10などが特徴となっている。そのほか、ゲームジャンルごとに用意された表示モードや暗部強調機能なども備える。

発色良し、画質よしのコスパモデル

ユーザーレビューを見ると、「映像が綺麗で感動」「コスパが良い」「発色が良く陰影もはっきりしているので敵の場所がわかりやすい」といった声が寄せられている。価格以上の性能がポイントになっているようだ。タイムセール中は2万円未満の価格で購入できるため、気になる人はチェックしてみてはいかがだろうか。