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Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第401回

180Hz駆動のREGZA製23.8型フルHDゲーミングディスプレー、タイムセールで1万7500円！

2026年05月31日 11時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

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アマゾンで「RM-G245N」を入手
 

REGZAの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

　Amazon.co.jpにて、REGZAの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「RM-G245N」が販売中だ。参考価格は2万5300円だが、タイムセールにより17％オフの1万7500円で購入できる（5月29日時点）。

　本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを採用する23.8型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms（GTG）、sRGB：99％、HDR10などが特徴となっている。そのほか、ゲームジャンルごとに用意された表示モードや暗部強調機能なども備える。

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発色良し、画質よしのコスパモデル

　ユーザーレビューを見ると、「映像が綺麗で感動」「コスパが良い」「発色が良く陰影もはっきりしているので敵の場所がわかりやすい」といった声が寄せられている。価格以上の性能がポイントになっているようだ。タイムセール中は2万円未満の価格で購入できるため、気になる人はチェックしてみてはいかがだろうか。

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Image from Amazon.co.jp
REGZA ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 180Hz モンスターハンターワイルズ推奨画質 1ms(GTG) HDR10 Fast IPSパネル Adaptive Sync HDMI対応 RM-G245N

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