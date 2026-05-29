WQHD×200Hzの高コスパ27型ゲーミングディスプレー、スマイルSaleにより2.3万円！

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KTCの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、KTCの27型WQHDゲーミングディスプレー「H27T22C-3」が販売中だ。参考価格は3万2000円だが、スマイルSaleにより26％オフの2万3730円で購入できる（5月28日時点）。

本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを採用する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは200Hz（210HzまでOC可能）、応答速度は1ms（MPRT）、コントラスト比は1000:1、輝度は450cd/m2、sRGBは131％など。

スマイルSaleで2万円台に！

ユーザーレビューを見ると、「お手頃価格で実用に向くディスプレー」「画像が鮮明に見える」「非常に見やすくスッキリしている」といった声が寄せられている。手に届きやすい価格帯と価格に見合うクオリティがポイントになっているようだ。セール中は2万円台の価格で購入できるため、欲しいと思ったら早めにゲットしておこう。