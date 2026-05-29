Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第392回
WQHD×200Hzの高コスパ27型ゲーミングディスプレー、スマイルSaleにより2.3万円！
2026年05月29日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
KTCの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、KTCの27型WQHDゲーミングディスプレー「H27T22C-3」が販売中だ。参考価格は3万2000円だが、スマイルSaleにより26％オフの2万3730円で購入できる（5月28日時点）。
本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを採用する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは200Hz（210HzまでOC可能）、応答速度は1ms（MPRT）、コントラスト比は1000:1、輝度は450cd/m2、sRGBは131％など。
スマイルSaleで2万円台に！
ユーザーレビューを見ると、「お手頃価格で実用に向くディスプレー」「画像が鮮明に見える」「非常に見やすくスッキリしている」といった声が寄せられている。手に届きやすい価格帯と価格に見合うクオリティがポイントになっているようだ。セール中は2万円台の価格で購入できるため、欲しいと思ったら早めにゲットしておこう。
|Image from Amazon.co.jp
|KTC 27インチゲーミングモニター WQHD (2560x1440) Fast IPS 200Hz (210OC可能）1ms(MPRT) 131%sRGB HDR400 低ブルーライト フリッカーフリー FreeSync & G-Sync対応 PS5対応 HDMI2.0×2 DP1.4×2 VESA 100*100 H27T22C-3
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第391回
トピックスドラクエファンなら必見！ "スライム"で彩られたWindows PC用ホリパッドを発見
-
第390回
トピックス薄型なのにラピトリ対応、反応速度ガチ勢向け！ Logicool G製ロープロファイルゲーミングキーボードが2万円切り！
-
第389回
トピックスXboxワイヤレスコントローラーを買うなら、‟充電式バッテリー＋USB Type-Cケーブルセット"も買っちゃおう！
-
第388回
トピックスRTX 5070 Ti搭載でガチ性能！ GALLERIAのゲーミングノートは35万円でも納得の高スペック
-
第387回
トピックス見た目はかわいく、画面は広々WQHD！ Pixioの27型ゲーミングディスプレーがイチオシ
-
第386回
トピックス配信も会議もこれ1本で高音質！ HyperXの有線コンデンサーマイクがスマイルSaleで3万円切り
-
第385回
トピックスラピトリ搭載だけど5000円台！ MonsGeekの60％有線ゲーミングキーボードがスマイルSaleでよりお得に
-
第384回
トピックスSwitch 2用のメッシュダストカバーが24％オフの989円！ 本体をホコリから守りたい人必見のアイテム
-
第383回
トピックスRTX 5060・32GBメモリー・1TBで抜かりなし！ MSIの15.6型ゲーミングノートが5％オフ
-
第382回
トピックスRTX 5060搭載のGALLERIAが27万円台！ フルHD〜WQHDで快適に遊べるゲーミングPC
- この連載の一覧へ