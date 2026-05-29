ドラクエファンなら必見！ "スライム"で彩られたWindows PC用ホリパッドを発見

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ドラゴンクエスト ホリパッドをチェック

Amazon.co.jpにて、ホリの「ドラゴンクエスト ホリパッド for Windows PC スティックストレートタイプ スライム」が販売中だ。価格は5980円。

本製品は、「ドラゴンクエスト」のスライムがデザインされたWindows PC専用のゲームコントローラー。高耐久のアナログスティックとボタンを採用するほか、割り当てが可能な背面ボタン、連射機能などが特徴となっている。

「ドラクエ」の顔である"スライム"がトレードマーク

ユーザーレビューを見ると、「PCゲームを彩るスライムの決定版」「安定のホリコントローラー」「とにかくカワイイ」といった声が寄せられている。スライムの可愛らしいデザインと使い勝手の良さがポイントになっているようだ。「ドラゴンクエスト」の最新作に備えて、本製品をチェックしてみては？