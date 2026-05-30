Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第398回
黄金の意匠が渋すぎる！ 「007 First Light」仕様の特製DualSenseワイヤレスコントローラーを発見
2026年05月30日 19時00分更新
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DualSense×「007 First Light」リミテッドエディションをチェック
Amazon.co.jpにて、「【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー "007 First Light" リミテッドエディション（充電ケーブル付属）」が販売中だ。価格は1万2480円。
「007」のアイコンと金色のデザインがかっこいい
本製品は、スパイアクションゲーム「007 First Light」をテーマとしたDualSenseワイヤレスコントローラー。「007」のアイコンをはじめ、金色の光沢と円筒状のデザインが特徴的だ。Amazon限定モデルは、コントローラーの充電ケーブル（3m）が付属している。
PlayStation 5で「007 First Light」をプレイしている人、これからプレイする予定の人は、本製品をチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー "007 First Light" リミテッドエディション(CFI-ZCT2JZF) 【Amazon.co.jp限定】 PS5用コントローラー充電ケーブル3m
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