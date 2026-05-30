Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第399回
最大27％オフ！PixioのデュアルモニターアームがスマイルSaleでお得に登場
2026年05月30日 15時00分更新
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Pixioのデュアルモニターアームをチェック
Amazon.co.jpにて、Pixioのデュアルモニターアーム「Pixio PS2D」が販売中だ。参考価格は1万9980円だが、スマイルSaleにより27％オフの1万4500円で購入できる（5月29日時点）。
本製品は、2台のディスプレーを設置できるデュアルモニターアーム。耐荷重はアーム1本につき15kgで、17型～35型のディスプレーを設置可能だ。VESA規格は75mm×75mm・100mm×100mmとなる。そのほか、上下左右・前後の角度調整、クランプ固定およびグロメット固定の取り付け方法なども特徴だ。
安心感あふれるPixio製デュアルモニターアーム
ユーザーレビューを見ると、「縦の可動域が素晴らしく、割と高めに設定できる」「大型ディスプレーを設置しても安心感がある」「取り付けがラク」といった声が寄せられている。デスクのスペースが限られているけれども、どうにかして2台のディスプレーを並べたい……。そんな人は、本製品をぜひチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|Pixio PS2D モニターアーム デュアル 黒 ブラック 17-35インチ対応 耐荷重1-15kg クランプ グロメット 2画面
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