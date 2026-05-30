ラピッドトリガー搭載「Apex Pro TKL」が18%オフ！ AmazonスマイルSaleで余裕の2万円切り

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SteelSeriesのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、SteelSeriesのゲーミングキーボード「Apex Pro TKL (2023)」が販売中だ。過去価格は2万727円だが、スマイルSaleにより18％オフの1万6973円で購入できる（5月29日時点）。

本製品は、ラピッドトリガーを搭載する有線のテンキーレスゲーミングキーボード。アクチュエーションポイントを最短0.1mmに設定できるほか、0.54msの反応速度により素早い入力ができるという。そのほか、1つのキーに2つのアクションを設定できる機能や有機ELスマートディスプレーも特徴だ。

世界最速をうたうゲーミングキーボードが2万円切り

ユーザーレビューを見ると、「押し心地が軽い」「細かく設定できるからとても使いやすい」「高いけど品質はマジでいい」といった声が寄せられている。セール中は2万円を切る価格で購入できるため、ラピッドトリガーを体験してみたい人は本製品をチェックしてみては？