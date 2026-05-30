Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第397回
暗闇で「桜」が光る…！ 5000円台で買えるTurtle Beachのコントローラーがエモすぎる
2026年05月30日 13時00分更新
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TURTLE BEACHのXbox・PCコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのXbox・PCコントローラー「REMATCH ADVANCED チェリーブロッサム」が販売中だ。価格は5800円。
本製品は、Xbox公式ライセンスを取得した有線ゲーミングコントローラー。Xbox One、Xbox Series X|S、PCに対応する。紫外線を吸収して暗闇でも発光するグローデザインをはじめ、ホール効果2ストップヘアトリガー、マッピング可能な背面ボタン、振動フィードバックなどが特徴となっている。
デザインで選ぶならアリかも
ユーザーレビューを見ると、「スティック操作が滑らかで入力しやすい」「サポートがしっかりしている」「背面ボタンが使いやすい」といった声が寄せられている。おしゃれなXboxコントローラーが欲しい人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】TURTLE BEACH コントローラー REMATCH ADVANCED チェリーブロッサム 有線 ゲームパッド Xbox Series X|S/Xbox One/Windows PC対応｜暗闇で光る蓄光デザイン / 2ストップヘアトリガー＆デュアル振動/エルゴノミック設計/オーディオコントロール機能 【メーカー保証2年+代理店保証6ヶ月】【Xbox公認】
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