暗闇で「桜」が光る…！ 5000円台で買えるTurtle Beachのコントローラーがエモすぎる

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TURTLE BEACHのXbox・PCコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのXbox・PCコントローラー「REMATCH ADVANCED チェリーブロッサム」が販売中だ。価格は5800円。

本製品は、Xbox公式ライセンスを取得した有線ゲーミングコントローラー。Xbox One、Xbox Series X|S、PCに対応する。紫外線を吸収して暗闇でも発光するグローデザインをはじめ、ホール効果2ストップヘアトリガー、マッピング可能な背面ボタン、振動フィードバックなどが特徴となっている。

デザインで選ぶならアリかも

ユーザーレビューを見ると、「スティック操作が滑らかで入力しやすい」「サポートがしっかりしている」「背面ボタンが使いやすい」といった声が寄せられている。おしゃれなXboxコントローラーが欲しい人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。