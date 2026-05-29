Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第394回
PowerA製Xbox Series X|S用コントローラーが34％オフ！ 4000円を切る価格でお得
2026年05月29日 20時00分更新
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PowerAのXbox Series X|S用コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、PowerAの「【国内正規品 2年保証】PowerAアドバンテージ有線コントローラー Xbox Series X|S用」が販売中だ。参考価格は6000円だが、執筆時点では34％オフの3980円で購入できる（5月28日時点）。
本製品は、2つのマッピング可能な背面ボタンや3段階トリガーロック、二重振動機能などが特徴のゲームコントローラー。Xbox Series X|S用としている。
純正以上の性能ってマジか！
ユーザーレビューを見ると、「価格と性能の良バランス」「純正以上の性能で使いやすい」「思った以上に動作が快適」といった声が寄せられている。コスパの高さがポイントになっているようだ。現時点では4000円未満の価格で買えるため、新しいXboxコントローラーを探している人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【国内正規品 ２年保証】PowerAアドバンテージ有線コントローラー Xbox Series X|S用 - ウォリアーズニルバーナ 二重振動機能 Xbox Series X|S用 PC Windows 10/11 (公式ライセンス取得) XBGP0180-01
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