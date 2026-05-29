PowerA製Xbox Series X|S用コントローラーが34％オフ！ 4000円を切る価格でお得

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

PowerAのXbox Series X|S用コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、PowerAの「【国内正規品 2年保証】PowerAアドバンテージ有線コントローラー Xbox Series X|S用」が販売中だ。参考価格は6000円だが、執筆時点では34％オフの3980円で購入できる（5月28日時点）。

本製品は、2つのマッピング可能な背面ボタンや3段階トリガーロック、二重振動機能などが特徴のゲームコントローラー。Xbox Series X|S用としている。

純正以上の性能ってマジか！

ユーザーレビューを見ると、「価格と性能の良バランス」「純正以上の性能で使いやすい」「思った以上に動作が快適」といった声が寄せられている。コスパの高さがポイントになっているようだ。現時点では4000円未満の価格で買えるため、新しいXboxコントローラーを探している人はチェックしてみては？