200Hz駆動のMSI製23.8型フルHDゲーミングディスプレー、1.4万円で買える！

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MSIの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「MAG 244F」が販売中だ。参考価格は2万727円だが、スマイルSaleにより29％オフの1万4800円で購入できる（5月28日時点）。

本製品はフルHD（1920×1080ドット）のRapid IPSパネルを採用する23.8型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは200Hz、応答速度は0.5ms（GTG）、sRGBは99％、DCI-P3は96％など。そのほか、映像の明るさやコントラストを自動で調整する機能やHDR、VESA規格の対応なども特徴となっている。

スマイルSaleで2万円切り！

ユーザーレビューを見ると、「使い勝手・見やすさ最高」「色の正確性が良すぎる」「コスパ最強」といった声が寄せられている。手に届きやすい価格と使い勝手の良さがポイントになっているようだ。セール中は1万円台で購入できるため、欲しいと思ったら早めに購入してみては？