Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第396回
10%オフの2万8500円！ Logicool Gの大人気ワイヤレスキーボード「G915 X TKL」がタイムセール中
2026年05月30日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Logicool Gのゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、Logicool Gのゲーミングキーボード「G915 X LIGHTSPEED TKL」が販売中だ。過去価格は3万1700円だが、タイムセールにより10％オフの2万8500円で購入できる（5月29日時点）。
本製品は、タクタイルスイッチ（茶軸）を搭載するホワイトカラーのゲーミングキーボード。約23mmの薄型ボディと軽い打鍵で高速操作ができるロープロファイルスイッチ、遅延ゼロかつ高速をうたう2.4GHzワイヤレステクノロジーなどが特徴となっている。
ロープロ派に刺さるLogicool G製ゲーミングキーボード
ユーザーレビューを見ると、「デザインよし、バッテリー持ちよし、打鍵感よし」「ぐらつきがないから非常に入力しやすい」「ロープロが好きな人がたどり着く一台」といった声が寄せられている。ロープロファイルのゲーミングキーボードが欲しい人は、タイムセール中に本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】 Logicool G ゲーミングキーボード G915 X LIGHTSPEED TKL 薄型 ワイヤレス テンキーレス G915WLX-TKL-TCWH タクタイル 茶軸 確かな打鍵感 日本語配列 Bluetooth LIGHTSYNC RGB キーボードメカニカルキーボード 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第403回
トピックス【23万円台→20万円台】RTX 5060搭載のMSI製15.6型ゲーミングノート、スマイルSaleで3万円オフ！
-
第399回
トピックス最大27％オフ！PixioのデュアルモニターアームがスマイルSaleでお得に登場
-
第397回
トピックス暗闇で「桜」が光る…！ 5000円台で買えるTurtle Beachのコントローラーがエモすぎる
-
第395回
トピックスラピッドトリガー搭載「Apex Pro TKL」が18%オフ！ AmazonスマイルSaleで余裕の2万円切り
-
第394回
トピックスPowerA製Xbox Series X|S用コントローラーが34％オフ！ 4000円を切る価格でお得
-
第393回
トピックス200Hz駆動のMSI製23.8型フルHDゲーミングディスプレー、1.4万円で買える！
-
第392回
トピックスWQHD×200Hzの高コスパ27型ゲーミングディスプレー、スマイルSaleにより2.3万円！
-
第391回
トピックスドラクエファンなら必見！ "スライム"で彩られたWindows PC用ホリパッドを発見
-
第390回
トピックス薄型なのにラピトリ対応、反応速度ガチ勢向け！ Logicool G製ロープロファイルゲーミングキーボードが2万円切り！
-
第389回
トピックスXboxワイヤレスコントローラーを買うなら、‟充電式バッテリー＋USB Type-Cケーブルセット"も買っちゃおう！
- この連載の一覧へ