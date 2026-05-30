10%オフの2万8500円！ Logicool Gの大人気ワイヤレスキーボード「G915 X TKL」がタイムセール中

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Logicool Gのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、Logicool Gのゲーミングキーボード「G915 X LIGHTSPEED TKL」が販売中だ。過去価格は3万1700円だが、タイムセールにより10％オフの2万8500円で購入できる（5月29日時点）。

本製品は、タクタイルスイッチ（茶軸）を搭載するホワイトカラーのゲーミングキーボード。約23mmの薄型ボディと軽い打鍵で高速操作ができるロープロファイルスイッチ、遅延ゼロかつ高速をうたう2.4GHzワイヤレステクノロジーなどが特徴となっている。

ロープロ派に刺さるLogicool G製ゲーミングキーボード

ユーザーレビューを見ると、「デザインよし、バッテリー持ちよし、打鍵感よし」「ぐらつきがないから非常に入力しやすい」「ロープロが好きな人がたどり着く一台」といった声が寄せられている。ロープロファイルのゲーミングキーボードが欲しい人は、タイムセール中に本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。